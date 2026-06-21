La polizia effettua raffica di controlli a Crotone e Cirò Marina

sicurezza e legalità

CROTONE Operazione straordinaria di controllo del territorio disposta dal Questore di Crotone, Renato Panvino, nelle città di Crotone e Cirò Marina, con il coinvolgimento di diversi uffici della Polizia di Stato e delle specialità. Nel corso dei servizi sono state identificate 552 persone (134 con precedenti), controllati 262 veicoli, effettuati 32 controlli domiciliari e 18 posti di controllo. Una persona è stata denunciata all’Autorità giudiziaria, mentre sono state elevate 5 sanzioni al Codice della Strada. Particolare attenzione è stata rivolta ai soggetti agli arresti domiciliari e ai sorvegliati speciali, oltre che ai controlli sull’immigrazione, che hanno interessato 9 cittadini extracomunitari risultati regolari. Controllate anche tre attività commerciali: il titolare di una casa vacanze è stato denunciato per omessa comunicazione degli ospiti, mentre il proprietario di una gioielleria è stato sanzionato con una multa di 308 euro per irregolarità nella tenuta del registro degli oggetti preziosi usati. L’attività rientra nelle iniziative di prevenzione e contrasto alla criminalità, con particolare attenzione allo spaccio di droga e al controllo del territorio.

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