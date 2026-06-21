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Violenza sessuale nella Sibaritide, un 25enne avrebbe abusato di una collega di lavoro

Dalla ricostruzione ipotizzata, la donna sarebbe stata condotta in una zona isolata e poco frequentata e poi violentata

Pubblicato il: 21/06/2026 – 9:58
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Violenza sessuale nella Sibaritide, un 25enne avrebbe abusato di una collega di lavoro
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CASSANO ALLO JONIO La procura di Castrovillari ha aperto un’indagine e incaricato i carabinieri di ricostruire quanto accaduto nella Sibaritide. In una struttura ricettiva, si sarebbe consumata una presunta violenza sessuale perpetrata da un 25enne nei confronti di una collega di lavoro. Dalla ricostruzione ipotizzata, la donna sarebbe stata condotta in una zona isolata e poco frequentata e poi violentata. Fatti e circostanze denunciate e sulle quali adesso gli investigatori dovranno far luce. Il giovane accusato della presunta violenza nega qualsiasi abuso. (f.b.)

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