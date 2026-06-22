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«Finalmente chiusa una vicenda che si è voluta protrarre oltre ogni ragionevolezza»

La soddisfazione dei consiglieri regionali di Noi Moderati Pitaro e Rosa per la sentenza del Consiglio di Stato

Pubblicato il: 22/06/2026 – 11:47
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«Finalmente chiusa una vicenda che si è voluta protrarre oltre ogni ragionevolezza»
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LAMEZIA TERME «Si chiude così, definitivamente, una vicenda che si è voluta protrarre oltre ogni ragionevolezza, nel tentativo di rimettere in discussione un risultato elettorale chiaro e già consegnato dalle urne». Lo afferma Vito Pitaro, capogruppo regionale di Noi Moderati, commentando sui social la sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto i ricorsi di alcuni candidati non eletti lo scorso ottobre confermando l’attuale composizione del Consiglio regionale. «Quando un giudice di primo grado si pronuncia con nettezza e il secondo grado conferma in pieno, non si tratta più – sostiene Pitaro – di legittimo diritto alla difesa: si tratta di accanimento contro una vittoria democratica che non si voleva accettare. Si è scelto di logorare nei Palazzi di giustizia un risultato che i calabresi avevano già scritto nelle urne, e i Palazzi di giustizia hanno risposto due volte nello stesso modo: il quorum di Noi Moderati c’è, e non si discute. Il mio impegno non si è mai fermato, nemmeno per un giorno: ascolto costante dei territori e attenzione concreta alle istanze dei calabresi che continuerò a rappresentare con serietà e responsabilità».  Sulla stessa lunghezza d’onda anche il commento di Riccardo Rosa, consigliere regionale di Noi Moderati: «Arriva proprio ora l’esito del Consiglio di Stato, in una vicenda in cui un cavillo avrebbe voluto infrangere anni di lotta e di sacrifici! Dopo mesi di passione incessante sul nostro territorio, dopo mesi in cui con amore abbiamo lottato per la nostra terra, per la nostra sanità e per i diritti della nostra gente. Oggi – conclude Rosa – abbiamo vinto. Questa vicenda si è conclusa definitivamente. In questi giorni di attesa, dall’11 giugno, non ci siamo mai fermati, perché questo ruolo va onorato con umiltà, quotidianamente e senza alcuna sosta. Oggi ringrazio di cuore mio fratello Marco e Alessio Tuccini per questa grande difesa e per aver contribuito a travolgere ogni cavillo giurisprudenziale, raggiungendo una certezza di diritto e inconfutabili attestazioni di un esito elettorale che abbiamo conquistato controvento e con amore. Continueremo ad amare con sacrificio la nostra Calabria ed i calabresi! Avanti, sempre in prima linea! Fino alla fine!».

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