Galati: «Il Consiglio di Stato conferma il voto, la democrazia non si ribalta nei tribunali»

ricorsi respinti

CATANZARO «Il Consiglio di Stato, confermando la decisione del TAR Calabria, ha rigettato i ricorsi contro Noi Moderati e contro l’attuale composizione del Consiglio regionale calabrese. Una decisione che accogliamo con soddisfazione, perché ristabilisce con chiarezza un principio fondamentale: la volontà democratica dei cittadini non si sovverte nelle aule di giustizia quando il voto è stato espresso in modo libero, chiaro e legittimo». È quanto scrive sui suoi canali social Giuseppe Galati, Coordinatore regionale Noi Moderati – Calabria e vicepresidente vicario nazionale del partito.

«Noi Moderati – continua Galati – è presente nell’assise regionale perché i calabresi lo hanno scelto. Hanno scelto una forza politica seria, radicata, concreta, che da tempo lavora nei territori e che rappresenta un’idea di Calabria e di Italia fondata sulla responsabilità, sul buon senso, sulla competenza e sulla capacità di dare risposte. A chi ha pensato di cancellare con i ricorsi ciò che i cittadini hanno deciso con il voto, diciamo con fermezza che la democrazia si rispetta sempre, soprattutto quando il risultato non coincide con le proprie aspettative. Siamo moderati nei valori, ma determinati nell’azione. Siamo moderati, ma concreti. E continueremo con ancora maggiore forza a portare avanti le nostre istanze politiche, sostenendo il lavoro dei nostri consiglieri regionali Vito Pitaro e Riccardo Rosa e rafforzando la presenza di Noi Moderati in tutta la Calabria. Il nostro impegno resta uno solo: stare tra la gente, ascoltare i territori e lavorare per dare risposte vere ai cittadini calabresi».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato