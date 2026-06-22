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indagini in corso
Corigliano Rossano, aggressione sul lungomare: ferito un lavoratore stagionale pachistano
L’uomo è stato colpito la scorsa notte da più persone ed è caduto a terra. Trasportato in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi. Si indaga sull’accaduto
Pubblicato il: 22/06/2026 – 13:38
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CORIGLIANO ROSSANO Un cittadino pachistano è stato aggredito nella notte sul lungomare di Rossano. L’uomo è stato colpito da alcune persone ed è finito a terra. E’ stato soccorso e portato in ospedale. Secondo quanto si è appreso, l’uomo – che è un lavoratore stagionale – ha avuto una prognosi di tre giorni. Indagini in corso per chiarire la dinamica di quanto accaduto.
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