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Sbarra: «Il Mezzogiorno cresce e non può essere raccontato solo attraverso le sue fragilità»

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio sul report de “Il Sole 24 Ore”: «Innovazione e competenze strumenti chiave per trattenere i giovani»

Pubblicato il: 22/06/2026 – 20:23
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Sbarra: «Il Mezzogiorno cresce e non può essere raccontato solo attraverso le sue fragilità»
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ROMA “Il calo della popolazione giovanile nel Sud è il risultato di dinamiche demografiche ed economiche di lungo periodo, aggravate da decenni in cui si è preferito rinviare le scelte strategiche invece di affrontare alla radice i nodi della crescita, dell’occupazione e delle infrastrutture. Il Mezzogiorno non ha bisogno di narrazioni allarmistiche né di strumentalizzazioni politiche su dati che descrivono fenomeni strutturali, noti da anni e che nessun Governo può pensare di invertire con slogan, ricette semplicistiche e in poco tempo”. Lo afferma in una nota il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud, Luigi Sbarra. ”Il Governo Meloni – sottolinea – lavora ogni giorno affinché sempre più giovani possano scegliere di restare nel Sud non per necessità, ma perché trovano opportunità, lavoro e prospettive di crescita. Lo dimostra la strategia di lungo periodo e le politiche messe in campo negli ultimi quattro anni, come la Zes e gli incentivi occupazionali, che stanno già producendo risultati concreti in tutte le regioni del Sud. Certamente le sfide ci sono e devono essere superate. Tuttavia, il Sud non può essere raccontato esclusivamente attraverso le sue fragilità. Oggi abbiamo un Mezzogiorno che attrae investimenti, che crea lavoro, che rafforza l’export, che torna a svolgere un ruolo strategico nelle dinamiche di sviluppo del Paese e del Mediterraneo e che si affaccia al futuro con un livello di fiducia più solido rispetto al passato”, aggiunge Sbarra. ”L’interesse del Governo – prosegue – è costantemente confermato. Proprio oggi, il Ministro Urso ha annunciato lo stanziamento di più di 500 milioni di euro per sostenere innovazione, ricerca, competitività a favore di imprese localizzate nelle regioni del Sud. La misura, che si aggiunge a un precedente bando da 448 milioni per investimenti sostenibili, punta a rafforzare il legame tra imprese e università. L’obiettivo è quello di valorizzare le competenze sviluppate in ambito accademico, favorendo l’accesso dei giovani al mercato del lavoro e creando condizioni concrete per trattenere e attrarre talenti. La direzione è tracciata, i risultati iniziano a vedersi, ignorarli non contribuisce a una lettura onesta della realtà”, conclude Sbarra.

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