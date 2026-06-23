Espulsione eseguita a Crotone: brasiliano rimpatriato e stop al rientro per tre anni

Irregolare in Italia

CROTONE La Polizia di Stato di Crotone ha eseguito il rimpatrio di un cittadino brasiliano di 38 anni la cui permanenza sul territorio nazionale è risultata irregolare. Lo stesso ha rinunciato a qualsiasi forma di ricorso. Al termine dell’attività istruttoria e in esecuzione del decreto di espulsione emesso dal prefetto l’uomo è stato accompagnato presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino e successivamente rimpatriato con un volo diretto nel proprio Paese di origine, accompagnato da personale della Polizia di Stato. Nei suoi confronti è stato disposto, inoltre, il divieto di reingresso in Italia e nei Paesi dell’area Schengen per un periodo di tre anni. Nelle giornate precedenti l’Ufficio immigrazione della Questura di Crotone ha, inoltre, effettuato specifici controlli nelle città di Crotone, Cirò e Isola di Capo Rizzuto, nel corso dei quali sono stati identificati oltre cinquanta cittadini extracomunitari e sono state effettuate verifiche sulla regolarità delle rispettive posizioni sul territorio nazionale.

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