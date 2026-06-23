La Polizia di Crotone “arruola” il piccolo Antonio, ora il suo desiderio è avere una casa con ascensore – VIDEO

una giornata speciale

CROTONE La Questura di Crotone ha ospitato questa mattina il piccolo Antonio, un bambino meraviglioso, socievole, particolarmente interessato al mondo della Polizia di Stato. Nonostante la sua giovane età, Antonio ha saputo riempire gli uffici della Questura con la sua allegria, la sua curiosità e le sue battute spiritose, conquistando il sorriso di tutti i poliziotti e del personale presente. Accolto dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, e dai funzionari della Questura, il piccolo ospite ha trascorso una mattinata speciale all’insegna della spensieratezza e della condivisione, insieme alla sua famiglia, al papà Luigi e alla mamma Ursula.

“Arruolato” dalla Questura

Per l’occasione Antonio è stato simbolicamente “arruolato” presso la Questura di Crotone, vivendo da vicino l’esperienza quotidiana dei poliziotti. Durante la visita ha rivolto numerose domande agli operatori, dimostrando grande interesse e curiosità per il loro lavoro, e ha avuto anche l’opportunità di effettuare un giro a bordo di una volante, esperienza che ha vissuto con entusiasmo e divertimento. Al termine della visita, Antonio ha voluto ringraziare personalmente tutti i poliziotti per l’accoglienza ricevuta. Prima di lasciare gli uffici della Questura, il bambino ha inoltre espresso un desiderio: poter abitare in un alloggio dotato di ascensore.

L’impegno del Questore

Il Questore, colpito dalla richiesta e dalla spontaneità del piccolo Antonio, ha assicurato che avrebbe portato all’attenzione delle istituzioni competenti il suo desiderio, interessando il Sindaco di Crotone, Ingegnere Vincenzo Voce, e l’Assessore alle Politiche Sociali, dottoressa Maria Lucia Cosentino, fiducioso che le istituzioni preposte individuino una possibile soluzione per migliorare la vita del bambino e della sua famiglia. La mattinata si è conclusa in un clima di cordialità e serenità: Antonio ha condiviso uno snack con i poliziotti e ha ricevuto diversi gadget della Polizia di Stato come ricordo di una giornata speciale che resterà nel suo cuore e in quello di tutti coloro che lo hanno conosciuto, chiedendo un cappellino della Polizia di Stato per la sua sorellina Giulia e per il suo migliore amico Matteo. (redazione@corrierecal.it)

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