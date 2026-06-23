Nuova aggressione nel carcere di Rossano, agente finisce in ospedale

emergenza penitenziaria

CORIGLIANO ROSSANO Non si placano le criticità nel carcere di Rossano dove, nella mattinata odierna, un detenuto del reparto alta sicurezza, con problemi psichiatrici, reiteratamente protagonista di numerosi disordini ed aggressioni al personale di polizia penitenziaria, ha inveito contro un poliziotto in servizio, colpendolo ripetutamente con violenza.

Solo il pronto intervento dei colleghi presenti – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Ciccone, segretario nazionale – ha scongiurato il peggio. Gli agenti, con grande professionalità, sono riusciti a mettere in sicurezza il detenuto ed a far guadagnare l’uscita dal reparto all’aggredito che è stato accompagnato presso il pronto soccorso dell’ospedale cittadino, dove sono state certificate lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

«Purtroppo – evidenziano Durante e Ciccone – ci viene riferito che l’istituto rossanese continua ad essere sprovvisto di un vertice in pianta stabile, la cui presenza quotidiana risulta indispensabile per il buon andamento della struttura rossanese e per la difficile gestione di questi detenuti che pongono in serio pericolo l’ordine e la sicurezza dell’istituto. Nonostante molti di questi abbiano patologie abbastanza gravi, vengono ugualmente trasferiti nel carcere Rossanese dove, ricordiamo, non è presente un’ articolazione territoriale di salute mentale per la gestione degli stessi ed al momento non è presente nemmeno lo specialista Psichiatra, figura imprescindibile per la gestione degli stessi».

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