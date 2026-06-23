Provincia di Cosenza, Durc finalmente positivo: risolta una storica criticità

piazza xv marzo

COSENZA Prosegue l’opera di risanamento finanziario della Provincia di Cosenza. Un importante traguardo è stato raggiunto dall’Amministrazione con il ritorno alla piena regolarità contributiva dell’Ente e il conseguente ottenimento del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) positivo, risultato atteso da anni e che rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di riordino e consolidamento dei conti pubblici.

La vicenda prende origine da presunti debiti contributivi nei confronti dell’INPS che aveva notificato richieste di pagamento per un importo complessivo di poco inferiore a due milioni di euro. Grazie a un’approfondita attività di verifica e ricostruzione amministrativa, condotta dagli uffici competenti con il supporto di una qualificata società esterna specializzata nella gestione dei flussi contributivi, è stato possibile rideterminare correttamente la posizione dell’Ente.

Infatti, il lavoro svolto si è incentrato preliminarmente sull’analisi delle centinaia di posizioni previdenziali notificate da parte dell’istituto previdenziale e successivamente sulla corretta ricostruzione contributiva attraverso la generazione e trasmissione dei flussi telematici. Tutto ciò ha consentito di cristallizzare le posizioni previdenziali individuali dell’Ente permettendo di sanare tutte le inadempienze e la contestuale riduzione dell’esposizione debitoria a circa 80mila euro. Tale percorso ha permesso alla Provincia di ottenere il DURC positivo, condizione indispensabile per accedere a numerose opportunità di finanziamento e per rafforzare ulteriormente la capacità operativa dell’Ente.

«Si tratta di un risultato di straordinaria importanza – dichiara il Presidente Biagio Faragalli – che testimonia come una gestione amministrativa attenta, rigorosa e responsabile sia in grado di affrontare e risolvere problematiche che si trascinavano da molti anni. Il ritorno del DURC positivo non rappresenta soltanto la chiusura di una complessa vicenda amministrativa, ma soprattutto l’apertura di nuove prospettive per la Provincia di Cosenza, che potrà accedere con maggiore facilità a strumenti di finanziamento e opportunità di sviluppo per il territorio».

«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento all’Ufficio Finanziario della Provincia – prosegue il Presidente Faragalli – per l’impegno, la professionalità e la determinazione dimostrati nel raggiungimento di questo obiettivo. Un particolare riconoscimento va al Responsabile del Settore, dott. Antonio Maletta, che ha seguito con competenza e costanza ogni fase del percorso, contribuendo in maniera decisiva alla soluzione della problematica».

«Un sentito ringraziamento va inoltre alla società che ha affiancato l’Ente nella gestione e nella rigenerazione dei flussi contributivi. La competenza tecnica, il senso di responsabilità e la collaborazione istituzionale dimostrati hanno rappresentato un supporto fondamentale per il conseguimento di questo importante risultato».

L’Amministrazione provinciale conferma così il proprio impegno nel percorso di risanamento e rafforzamento della struttura finanziaria dell’Ente, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza amministrativa, nuove opportunità di investimento e servizi sempre più efficaci per i cittadini e i territori della provincia di Cosenza.