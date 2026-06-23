Reggio Calabria, controlli della Polizia Locale tra abusivismo e allacci irregolari: tre arresti

le operazioni

REGGIO CALABRIA Operazioni su più fronti per la Polizia Locale di Reggio Calabria, impegnata in una serie di controlli programmati sul territorio che hanno portato a tre arresti, quattro denunce e al sequestro di merce irregolare. Gli interventi hanno riguardato in particolare il contrasto all’abusivismo commerciale. In due distinte attività gli agenti hanno sequestrato prodotti messi in vendita senza autorizzazione da parte di venditori stranieri. Per i responsabili è scattato anche il Daspo urbano, oltre a sanzioni amministrative per oltre 10 mila euro complessivi. Un secondo ambito di verifiche si è concentrato ad Arghillà Nord, dove quattro persone sono state denunciate per differenti ipotesi di reato. Tre di queste, già con precedenti, sono state arrestate in flagranza per furto aggravato di energia elettrica: secondo gli accertamenti, le abitazioni risultavano allacciate abusivamente alla rete elettrica. Nel corso dei controlli sono emerse anche contestazioni per occupazione abusiva di immobili e sottrazione di acqua pubblica. Le attività di accertamento si sono svolte con l’ausilio del personale tecnico di Enel Distribuzione e Sorical. Per tutti gli indagati resta valida la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

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