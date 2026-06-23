Scontro sull’A2 a Montalto Uffugo, morta una 40enne

La tragedia

MONTALTO UFFUGO Un incidente mortale si è verificato nella notte nei pressi dello svincolo della A2 a Montalto Uffugo in direzione sud. Nell’impatto mortale ha perso la vita una donna. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e squadre Anas. (f.b.)

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