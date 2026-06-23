Somministra alcol a un minore, denunciato il gestore di esercizio pubblico a Tropea

il controllo del territorio

TROPEA A seguito di controlli agli esercizi pubblici, il gestore di un noto locale del centro cittadino di Tropea è stato deferito all’autorità giudiziaria per aver somministrato bevande alcoliche a minore: è uno dei provvedimenti emessi dalle forze dell’ordine che nei weekend delle ultime settimane hanno svolto mirati servizi straordinari interforze di vigilanza e di ordine pubblico allo scopo di contrastare le varie forme di illegalità nelle aree più sensibili del territorio. Anche a seguito di quanto concordato precedentemente in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il questore della provincia di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, ha disposto un’intensificazione dei citati servizi sia nel centro cittadino che in altri luoghi della provincia ed in particolare nei luoghi di aggregazione e di maggior afflusso turistico.

Più nello specifico sono state monitorate le zone sensibili del centro cittadino ed in particolare quelle maggiormente interessate alla movida serale e notturna oltre che i locali e i luoghi interessati da eventi e ciò per assicurare la dovuta tutela ai frequentatori delle vie e piazze ove insistono gli esercizi pubblici, ai clienti dei locali, ai residenti stessi, effettuando, anche, posti di controllo lungo le principali arterie stradali di accesso a Vibo Valentia da parte delle pattuglie impiegate.

I predetti servizi straordinari per la tutela dell’Ordine e Sicurezza Pubblica si sono svolti anche lungo la “Costa degli Dei” ed in particolare a Tropea, meta particolarmente ambita nel periodo estivo, ove è stata posta attenzione all’abuso di sostanze alcoliche, somministrazione delle stesse ai minori, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, agli atteggiamenti spesso reiterati di vandalismo, violenza ed ogni altra forma diffusa di illegalità.

L’attività in cifre

Le attività hanno visto l’impiego di uomini e mezzi della Polizia di Stato, impegnata oltre che con le varie articolazioni della Questura anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Centrale” e “Calabria Meridionale”, della Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia, del Posto Fisso di Polizia di Tropea, delle unità Cinofili della Polizia di Stato, di militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, con il contributo anche della Polizia Locale. Nell’ambito delle attività di polizia, sono state complessivamente identificate circa 1.885 persone, di cui 327 penalmente censite, controllati 1.000 veicoli, sono stati effettuati numerose perquisizioni personali e veicolari, diverse contravvenzioni al codice della strada, con ritiro di una patente di guida in un caso; sono stati effettuati 26 controlli mediante etilometro e sono stati effettuati controlli ad esercizi pubblici. Un soggetto è stato denunciato all’autorità giudiziaria per violazione alle prescrizioni della misura della sorveglianza speciale e, un altro, segnalato all’autorità amministrativa poiché sorpreso con 0,7 gr. di sostanza stupefacente del tipo hashish.