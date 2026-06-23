Violenza e resistenza in un villaggio turistico, un arresto a Isola Capo Rizzuto

la misura

CROTONE La richiesta di intervento è pervenuta ai carabinieri della Compagnia di Crotone nella notte tra domenica e lunedì, dopo la segnalazione della presenza di alcune persone in stato di agitazione che stavano aggredendo altri clienti all’interno di un villaggio turistico in una frazione di Isola Capo Rizzuto. Sul posto sono intervenuti i militari della Tenenza, che hanno identificato due persone in evidente stato di agitazione. Alla vista della prima pattuglia dei carabinieri, tuttavia, uno dei due, P.G., 31enne crotonese, non avrebbe interrotto il proprio comportamento ma, al contrario, lo avrebbe ulteriormente accentuato, minacciando e aggredendo fisicamente sia i militari già presenti sia quelli sopraggiunti poco dopo.

L’intervento si è concluso con l’arresto dell’uomo, che è stato trasportato in caserma, dove è stato richiesto anche l’ausilio del personale sanitario, vista la perdurante condizione di agitazione.

Al termine degli accertamenti, il 31enne è stato dichiarato in stato di arresto e condotto presso il proprio domicilio, a disposizione dell’Autorità giudiziaria pitagorica.

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