«Vuoi morire tu o lei?», poi nove coltellate all’ex. Giudizio immediato per un 22enne Cosentino

tentato femminicidio

COSENZA Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, Claudia Pingitore, ha disposto il giudizio immediato nei confronti di un 22enne del Cosentino attualmente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, (difeso dagli avvocati Ferdinando Spina e Salvatore Perri), accusato di tentato femminicidio. L’uomo avrebbe aggredito l’ex fidanzata di 21 anni (difesa dall’avvocato Luca Acciardi) che non avrebbe accettato la fine della relazione. La giovane avrebbe opposto il proprio rifiuto nel mantenere il rapporto affettivo, e in tutta risposta l’ex fidanzato avrebbe reagito compiendo atti idonei a cagionarne la morte.

I fatti

Al termine del rapporto sentimentale, il 22enne avrebbe richiesto all’ex fidanzata un incontro «con il pretesto di mostrarle dei documenti giudiziari». In quell’occasione però, avrebbe minacciato la donna «vuoi morire tu o lei?» e l’avrebbe colpita «con nove colpi al viso, al collo e al torace mediante un coltello in metallo con scatto a molla dalla lunghezza complessiva cm 16 di cui 6,5 di lama, così cagionando alla stessa lesioni gravissime». Sono in tutto nove le lesioni repertate, «dalle quali derivavano anche esiti cicatriziali e lo sfregio permanente del viso». Come se non bastasse, la giovane avrebbe riportato anche la «frattura corona a carico dell’elemento dentario 4.0».

Per questi motivi, il gip ha disposto il giudizio immediato nei confronti del 22enne cosentino, con l’udienza fissata a settembre 2026 in Corte d’Assise a Cosenza. (f.b.)

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