Incendio distrugge l’insediamento dei braccianti a Corigliano-Rossano: un ferito grave

fiamme nella baraccopoli

CORIGLIANO ROSSANO Un incendio è divampato durante la notte in una delle baraccopoli di Boscarello, a Corigliano Rossano, dove risiedono numerosi braccianti stranieri. Le fiamme hanno completamente distrutto due delle strutture della baraccopoli, richiedendo ore di sforzi da parte dei soccorritori per essere domate. Il bilancio del rogo è pesante, ma si è evitato il peggio grazie al tempestivo intervento dei soccorsi. Gli agenti di Polizia sono riusciti a trarre in salvo quattro persone rimaste intrappolate, sfidando anche la violenta esplosione di una bombola di gas che li ha investiti in pieno, lasciandoli per fortuna incolumi. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri del Norm del Reparto territoriale e il personale del 118.

Ad avere la peggio è stato uno dei braccianti, che ha riportato gravi ustioni e per questo è stato d’urgenza trasferito al centro specializzato di Brindisi.

Foto: Gazzetta del Sud

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