Ospedale di Lamezia, elettrofisiologia verso l’attivazione. Novità su CUP, dialisi e Neuropsichiatria infantile

l’incontro

LAMEZIA TERME Novità sull’attivazione del servizio di elettrofisiologia all’ospedale di Lamezia Terme, sull’apertura del nuovo Centro unico di prenotazione e aggiornamenti su dialisi, Neuropsichiatria infantile ed elisoccorso. Sono alcuni dei temi affrontati nel corso dell’incontro che si è svolto nel pomeriggio di ieri nella Direzione generale dell’Asp di Catanzaro tra il Coordinamento Sanità 19 Marzo e la Direzione sanitaria aziendale. Il confronto, inizialmente previsto con il commissario Battistini, si è tenuto con il direttore sanitario aziendale Antonio Gallucci, delegato per gli impegni istituzionali del commissario presso la Regione Calabria.

Elettrofisiologia verso l’avvio

Secondo quanto riferito dalla Direzione sanitaria, per l’avvio del servizio di elettrofisiologia mancherebbero soltanto alcuni arredi. L’apertura, dunque, sarebbe prevista in tempi brevi. Si tratta di un passaggio ritenuto strategico per il presidio ospedaliero lametino e indicato come primo step concreto verso l’attivazione dell’emodinamica. Sul fronte del CUP, la Direzione ha confermato che i nuovi locali sono pronti e che resta da definire esclusivamente la data di apertura, sollecitata dal Coordinamento Sanità 19 Marzo.

Dialisi e carenza di personale

Per quanto riguarda la dialisi, il Coordinamento ha chiesto formalmente il rafforzamento dell’organico, evidenziando le criticità operative del servizio e la necessità di garantire continuità assistenziale a pazienti fragili. Tema centrale del confronto anche la carenza di personale nella Neuropsichiatria infantile. L’Azienda ha comunicato di aver richiesto ad Azienda Zero Calabria lo scorrimento delle graduatorie di psicologi, assistenti sociali, logopedisti e terapisti della neuropsicomotricità. In assenza di figure disponibili, sarà necessario autorizzare l’Asp di Catanzaro all’indizione di concorsi dedicati. Nel corso dell’incontro il Coordinamento Sanità 19 Marzo ha ribadito la richiesta di potenziare l’organico con figure ritenute fondamentali per snellire le liste d’attesa e garantire una presa in carico più efficace dei minori. È stato evidenziato come, allo stato attuale, molte famiglie non riescano a soddisfare il fabbisogno assistenziale dei propri bambini e siano spesso costrette a ricorrere a prestazioni a pagamento per ottenere cure.

Il centro diurno di Neuropsichiatria infantile

Sono stati inoltre forniti aggiornamenti sul progetto del centro diurno di Neuropsichiatria infantile, attualmente in fase di elaborazione da parte degli uffici tecnici dell’Asp. Il Coordinamento ha ribadito la necessità di procedere all’apertura della struttura presso la Npi di Lamezia Terme. Annunciata, infine, l’imminente attivazione dell’elisoccorso regionale presso il presidio ospedaliero lametino, oltre alla presenza della scuola del 118 per la formazione degli autisti nel vecchio ospedale di Lamezia Terme. Per il Coordinamento Sanità 19 Marzo, l’avvio dell’elettrofisiologia rappresenta il risultato più rilevante dell’incontro: «Un obiettivo strategico capace di rafforzare la qualità dell’offerta sanitaria e l’attrattività dell’ospedale di Lamezia Terme».