Cessione della Reggina, Cannizzaro: «Il sindaco solitamente quello che dice fa»

la dichiarazione

REGGIO CALABRIA L’occasione era la presentazione di “Piazza Pulita”, il programma di interventi straordinari promosso dall’amministrazione comunale per migliorare il decoro urbano, ma inevitabilmente l’attenzione si è spostata anche sul futuro della Reggina e sulle voci che nelle ultime settimane hanno accompagnato la possibile cessione del club amaranto al gruppo guidato dal patron della Lazio Claudio Lotito.

Durante l’incontro con la stampa, il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro è tornato sull’argomento. Il primo cittadino non ha fornito dettagli sulla trattativa per la quale pochi giorni fa aveva annunciato importanti sviluppi in arrivo proprio per questa settimana, ma ha lasciato intendere che il lavoro svolto dietro le quinte potrebbe presto portare sviluppi importanti.

«Il sindaco – ha detto oggi Cannizzaro – solitamente quello che dice fa, poi non tutto riesce a fare. Durante la campagna elettorale mi è stato chiesto dalla città e in modo particolare dai tifosi di occuparmi della Rrggina e il sindaco dal giorno dopo che è stato eletto, dopo aver festeggiato, uno dei dossier che ha affrontato è stato sicuramente quello della nostra amata Reggina. Facendo il vostro lavoro (con riferimento è ai giornalisti, ndr) create delle ricostruzioni che a volte sono lontane dalla realtà, ma succede raramente. Però poi passa un messaggio che non è quello della realtà. Rispetto a questo sono molto soddisfatto e molto contento e immagino, insomma, che quando sarà il momento racconteremo alla città quello che di buono anche il sindaco è riuscito a fare in questa direzione».

Parole che alimentano ulteriormente l’attesa dell’ambiente amaranto, da tempo in attesa di novità sul futuro societario. Cannizzaro ha rivendicato il proprio impegno personale sulla vicenda sin dai primi giorni del mandato amministrativo, sottolineando come la questione Reggina sia stata una delle priorità affrontate dopo l’elezione. (redazione@corrierecal.it)

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