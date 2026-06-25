Cosenza, lite condominiale e aggressione. Assoluzione dopo l’istruttoria dibattimentale

la sentenza

COSENZA Il giudice del tribunale di Cosenza ha assolto G.P. dal reato di lesioni perché accusato di aver aggredito F.F.

All’esito dell’istruttoria dibattimentale, il legale dell’imputato – l’avvocato Gianpiero Calabrese – ha smontato la tesi proposta nella denuncia presentata da F.F. nei confronti di G.P. e per la quale F.F. è stato condannato dal giudice monocratico di Cosenza.

I fatti

Tutto parte da alcuni lavori condominiali, la realizzazione di una scala porta al deteriorarsi dei rapporti tra i due soggetti coinvolti nel procedimento. Seguiranno alterchi e anche una colluttazione per futili motivi. G.P. avrà la peggio, «rovinando a terra e riportando ferite al volto» causate da «un pugno» come avrà modo di riferire un testimone. Nel corso del dibattimento, F.F. riferisce -invece – di essere stato lui vittima di un’aggressione, con G.P. intento a scagliare un pugno nei suoi confronti, salvo poi cadere «rovinosamente a terra» e riportando le ferite poi repertate in ospedale. Tesi, quest’ultima, che non ha convinto il giudice che ha deciso di assolvere G.P. dall’accusa. (f.b.)

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