“Dune di Giovino”: biodiversità e tutela del paesaggio al centro dell’incontro promosso da Italia Nostra

ambiente

CATANZARO Un’occasione per conoscere da vicino uno dei più importanti progetti di tutela ambientale avviati negli ultimi anni sul territorio catanzarese e per riflettere sul futuro della Riserva naturale regionale delle Dune di Giovino. Si terrà venerdì 26 giugno, a partire dalle ore 17, al Valentino Beach Club di Catanzaro Lido, l’incontro pubblico promosso da Italia Nostra dedicato al progetto di riqualificazione floristico-vegetazionale dell’area dunale. L’appuntamento nasce con l’obiettivo di condividere con cittadini, associazioni, studiosi e istituzioni il percorso avviato per il recupero e la valorizzazione di uno degli ecosistemi costieri più preziosi della Calabria, caratterizzato da una straordinaria ricchezza naturalistica e da habitat di particolare interesse ambientale. Il progetto punta alla tutela e al rafforzamento della biodiversità attraverso interventi di recupero della vegetazione tipica delle dune, favorendo la conservazione degli equilibri naturali di un’area che rappresenta uno degli ultimi sistemi dunali di pregio della costa ionica calabrese. L’iniziativa offrirà l’occasione per approfondire le attività già avviate e le prospettive future di un percorso che mette insieme competenze scientifiche, sensibilità ambientale e partecipazione della comunità. Il programma prenderà il via con l’accoglienza dei partecipanti e i saluti istituzionali. Interverranno i consiglieri nazionali di Italia Nostra Angelo Malatacca e Carlo De Giacomo, la presidente della sezione di Catanzaro Elena Bova, insieme ai rappresentanti delle istituzioni regionali e comunali, a testimonianza dell’attenzione condivisa verso un progetto che punta a rafforzare la tutela e la conservazione dell’area. A partire dalle ore 17.45 entrerà nel vivo la fase di approfondimento tecnico-scientifico. Saranno infatti i componenti del gruppo di lavoro di Italia Nostra a illustrare finalità, metodologie e prospettive dell’intervento di riqualificazione. L’introduzione sarà affidata a Viola D’Ettore e Krizia Ciangola, che presenteranno il quadro generale dell’iniziativa e le attività già avviate. Seguiranno gli interventi degli esperti coinvolti nel progetto. Erika Fammartino illustrerà gli aspetti tecnici della riqualificazione floristico-vegetazionale e le azioni previste per il recupero delle specie autoctone; Giuseppe Caruso approfondirà il ruolo della botanica nei processi di rinaturalizzazione degli ambienti dunali; Fabio Procopio si soffermerà sulle caratteristiche geologiche dell’area e sulle dinamiche che ne influenzano l’equilibrio ambientale; Barbara Santostefano analizzerà invece gli aspetti legati alla fauna e alla biodiversità che caratterizzano il sistema delle dune di Giovino. L’iniziativa non si limiterà alla sola fase convegnistica. Al termine degli interventi è infatti prevista una passeggiata guidata all’interno dell’area delle Dune di Giovino, che consentirà ai partecipanti di osservare direttamente le peculiarità naturalistiche del sito e di comprendere più da vicino il valore degli interventi programmati. Un momento che permetterà di leggere il paesaggio attraverso gli occhi degli esperti e di comprendere l’importanza della conservazione di habitat particolarmente fragili e preziosi. La giornata si concluderà alle ore 19.30 con un aperitivo aperto ai partecipanti. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Maria Rita Galati e rappresenterà un’importante occasione di confronto sul rapporto tra tutela ambientale, conservazione della biodiversità e valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale costiero, in un’area che negli ultimi anni è diventata un punto di riferimento per le politiche di protezione e recupero degli ecosistemi dunali della Calabria.

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