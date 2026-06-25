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Esposto in procura, acquisiti atti all’ospedale di Cosenza

La denuncia di una associazione di chirurghi. La vicenda riguarderebbe il percorso di scelta di alcuni direttori di Uoc

Pubblicato il: 25/06/2026 – 19:26
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Esposto in procura, acquisiti atti all’ospedale di Cosenza
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COSENZA La procura di Cosenza, guidata da Vincenzo Capomolla, ha disposto una acquisizione di atti a seguito di un esposto presentato alla Corte dei Conti, al giudice ordinario e alla medesima procura della Repubblica da una associazione di chirurghi ospedalieri. L’oggetto della richiesta di approfondimento riguarderebbe il percorso legato alla nomina di alcuni direttori di unità operativa complessa e capi dipartimento dell’ospedale di Cosenza.

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