Esposto in procura, acquisiti atti all’ospedale di Cosenza

il caso

COSENZA La procura di Cosenza, guidata da Vincenzo Capomolla, ha disposto una acquisizione di atti a seguito di un esposto presentato alla Corte dei Conti, al giudice ordinario e alla medesima procura della Repubblica da una associazione di chirurghi ospedalieri. L’oggetto della richiesta di approfondimento riguarderebbe il percorso legato alla nomina di alcuni direttori di unità operativa complessa e capi dipartimento dell’ospedale di Cosenza.