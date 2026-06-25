Incidente con mezzo agricolo a Vibo Valentia, ferito un uomo. Interviene l’elisoccorso – FOTO

il sinistro

VIBO VALENTIA Un incidente agricolo è avvenuto a Vibo Valentia, nella frazione di Triparni, coinvolgendo un 93enne, rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la Postazione di emergenza territoriale di Tropea, prestando i primi soccorsi all’uomo. A causa delle condizioni della vittima, è intervenuto anche l’elisoccorso per il trasporto all’ospedale di Lamezia Terme. Sul posto anche Vigili del fuoco e i Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo i primi rilievi a causare il ferimento dell’uomo, sarebbe stato il ribaltamento di un mezzo agricolo, avvenuto verso le 12 di stamattina. (redazione@corrierecal.it)

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