Occhiuto, prima firma da assessore alla Sanità. E attacca l’opposizione: «Siete sfigati»

sui social

CATANZARO «Fatevene una ragione. Voi siete un po’ sfigati, ma la Calabria non è più sfigata come prima. Non lo faccio mai, ma oggi me la prendo con gli sfigati»: inizia così il video che il governatore Roberto Occhiuto affida ai social per annunciare – sulla scia di quanto anticipato già ieri a Roma – la firma del primo atto ufficiale in giunta da assessore regionale alla Sanità, passo sostanziale oltre che formale a conferma dell’uscita dal commissariamento. «Vi spiego che cosa è successo. E’ appena finita la giunta regionale – attacca – e ho approvato la delibera, per la prima volta, la delibera del riparto del Fondo Sanitario Regionale, l’ho fatta con delibera di giunta come Presidente e quindi anche come assessore della Sanità e non più come commissario. Dopo 17 anni, perché la Calabria è uscita dal commissariamento dopo tantissimi anni».

Muti sui dati di Bankitalia

L’attacco di Occhiuto all’opposizione parte dai recenti dati di Bankitalia che segnalano una crescita della nostra regione, in controtendenza col resto del Paese: «Perché – incalza – me la prendo con gli sfigati? Perché in questi giorni Banca d’Italia ha detto che la Calabria è la regione che cresce di più in Italia. Certo, ci sono tanti altri problemi, lo so benissimo, li affronto ogni giorno, ma Banca d’Italia dice che la Calabria cresce di più del Veneto, di più di tutta la regione d’Italia. E questi dell’opposizione, sfigati, muti. Banca d’Italia dice che la Calabria ha fatto il record dei passeggeri negli aeroporti, grazie agli investimenti che ha fatto la regione, stanno arrivando tanti stranieri, cresce il prodotto interno della Calabria anche per gli aeroporti. E questi qua? Muti. Questi dell’opposizione, sfigati, muti. Banca d’Italia dice che ha aumentato il numero degli occupati a tempo indeterminato. Certo, c’è ancora un grande problema nel lavoro, ma è aumentato più che nel resto d’Italia. E questi dell’opposizione? Muti, muti» continua.

Intoppo a Palazzo Chigi e loro esultano

«Poi che succede? Poi c’è un intoppo burocratico che non riguarda la regione, riguarda Palazzo Chigi e la Corte dei Conti, e quindi questi stappano champagne perché la Calabria potrebbe di nuovo rientrare nel commissariamento, invece di essere tristi stappano champagne e se la prendono col Presidente della Regione. Per fortuna – aggiunge Roberto Occhiuto nel video diffuso sui suoi canali social – il Presidente della Regione non è un Presidente normale, uno di quelli a cui loro erano abituati. Loro sono sfigati per questo, perché hanno un Presidente della Regione che questo problema ha chiesto a Palazzo Chigi di risolverlo ed è stato risolto in 24 ore, tant’è che oggi abbiamo firmato la prima delibera di giunta e l’abbiamo fatta con i pieni poteri della Calabria, della giunta regionale della Calabria sulla sanità. Fatevene una ragione. Voi siete un po’ sfigati, ma la Calabria non è più sfigata come prima», conclude.