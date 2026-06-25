Vibonese, ufficiale il nuovo cambio di proprietà. Ceduto il 60% delle quote a Cosimo Vullo

la cessione

VIBO VALENTIA A meno di un anno dall’ultimo passaggio di proprietà, che aveva consegnato la società in mano del presidente Fernando Cammarata, la Vibonese cambia ancora. Con un comunicato ufficiale è stato annunciato il passaggio alla quota di maggioranza societaria, pari al 60%, alla cordata imprenditoriale guidata dal siciliano Cosimo Vullo. Nelle prossime ore – si legge nel comunicato – i soci si riuniranno per definire il nuovo organigramma, con la nomina della presidenza e delle cariche operative: la composizione completa dei quadri dirigenziali sarà comunicata al termine dei lavori.

L’acquisto alla fine di un anno complesso

Il cambio di proprietà arriva dopo un anno complesso, con la Vibonese che ha rischiato la retrocessione e una protesta culminata con la consegna simbolica della squadra da parte del presidente Cammarata al sindaco Enzo Romeo. Dopo alcuni tentativi di formare una cordata imprenditoriale locale, le trattative si sono arenate, lasciando spazio all’ingresso di Cosimo Vullo. «Un ringraziamento sincero – si legge ancora – va al Gruppo Caffo e al socio Pippo Caffo, per l’impegno e la dedizione dimostrati in questi anni ai colori rossoblù. La continuità garantita nei mesi più delicati ha permesso alla squadra di portare a termine il campionato e di conquistare la salvezza sul campo: un patrimonio di valori a cui la nuova proprietà intende dare pieno seguito».

Scelto il nuovo direttore sportivo

«Un pensiero di gratitudine va inoltre al commissario ad interim Rino Putrino, per il lavoro svolto con dedizione nella gestione di questa delicata fase di transizione, e al Sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, per la vicinanza e l’attenzione riservate al sodalizio rossoblù, così come a tutti i soci di minoranza, che con il loro sostegno hanno contribuito a tutelare la stabilità e la continuità del Club. In questa fase di transizione, la Società è impegnata nel saldo delle pendenze economiche relative alla stagione appena conclusa, passaggio necessario per chiudere l’annata e procedere con regolarità all’iscrizione al prossimo campionato di Serie D». Sul piano tecnico, il primo tassello del nuovo progetto è già stato definito: la Società ha individuato il nuovo Direttore Sportivo, figura prioritaria attorno alla quale costruire l’intera programmazione sportiva e le successive operazioni di mercato. Il nome sarà ufficializzato al termine dei lavori per la composizione del nuovo organigramma.

𝗟𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗼𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗖𝗼𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗩𝘂𝗹𝗹𝗼

«Abbiamo sposato – ha detto Vullo – la causa della Vibonese perché questo è un club con una storia e un blasone importanti, che appartengono all’intera comunità. Il nostro primo obiettivo è riavvicinare i tifosi e i cittadini ai colori rossoblù: non facciamo promesse, ma chiediamo di giudicarci sul lavoro e sulla bontà del progetto. Il legame con il territorio e con la nostra gente sarà la base solida su cui costruire un percorso ambizioso e duraturo». (redazione@corrierecal.it)

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