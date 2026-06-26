Crotone, due espulsioni eseguite dalla Polizia: rimpatriato un 59enne messicano

i provvedimenti

CROTONE La Polizia di Stato prosegue l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare e di verifica dei requisiti di soggiorno dei cittadini stranieri. Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, l’ufficio Immigrazione della Questura di Crotone ha completato le procedure di allontanamento dal territorio nazionale di un uomo di 59 anni, originario del Messico. A seguito di meticolosi accertamenti da parte degli Agenti, è emerso che lo straniero non possedeva più i requisiti legali necessari per soggiornare in Italia.

Dunque, in esecuzione del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto, l’uomo è stato scortato presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino, dove è stato imbarcato su un volo diretto verso il proprio Paese di origine. Contestualmente, è stato applicato nei suoi confronti il divieto di reingresso in Italia e nell’ area Schengen per la durata di 3 anni.

Un cittadino turco di 34 anni, invece, ha lasciato il territorio nazionale in forza di un decreto di espulsione eseguito mediante partenza volontaria. L’uomo, dopo aver avuto un rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale di Crotone, ha aderito ad un programma di rimpatrio volontario assistito ed è rientrato nel proprio Paese di origine. Parallelamente, l’attività di monitoraggio ha interessato diverse aree della Provincia crotonese. Nelle giornate precedenti, i controlli effettuati nel comune di Isola di Capo Rizzuto hanno portato all’identificazione di 27 cittadini extracomunitari. Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio hanno identificato 369 persone, hanno controllato 150 veicoli e hanno effettuato controlli a 22 persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.

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