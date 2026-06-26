Dua Lipa incantata dall’Italia, sui social pubblica il tramonto di Tropea

il viaggio nel sud

TROPEA Taormina, Matera, Palermo, Roma e anche Tropea. Dua Lipa dopo aver viaggiato per tutta Italia celebra le bellezze del Sud e della capitale, pubblicando sui social le foto scattate durante la sua luna di miele. Dopo le nozze a Palermo con Callum Turner, la star della musica internazionale ha viaggiato lungo lo stivale, con una tappa speciale in Calabria. La coppia era stata “paparazzata” nella Perla del Tirreno, seduta al tavolo del ristorante “Il Convivio” prima di riprendere subito la sua luna di miele nel resto d’Italia. La cantante è rimasta affascinata dal tramonto tropeano inserendolo tra le foto ricordo del suo viaggio. Il post, che ha riscontrato molto successo, ha avuto milioni di visualizzazioni e quasi 50 mila condivisioni solo nelle prime ore. (redazione@corrierecal.it)

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