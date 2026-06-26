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Fiorello e Amadeus insieme ad Occhiuto: «Un saluto ai nostri cugini calabresi» – VIDEO

Siparietto tra il presidente della Regione e i due grandi protagonisti dello spettacolo italiano. «È “longa” la Calabria»

Pubblicato il: 26/06/2026 – 22:51
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Fiorello e Amadeus insieme ad Occhiuto: «Un saluto ai nostri cugini calabresi» – VIDEO
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Un simpatico omaggio alla Calabria e ai calabresi da due grandi protagonisti dello spettacolo italiano. Il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha pubblicato sui suoi social un breve video in cui è insieme a Fiorello e Amadeus, due storici volti della televisione italiana, dando vita ad un simpatico siparietto caratterizzato dall’accento “calabrese”. «Siamo qui con il presidente della Regione Calabria, noi facciamo un saluto ai nostri “cugini” calabresi» hanno detto Fiorello e Amadeus. «Noi vi guardiamo sempre, da Nord a Sud perché è “longa” la Calabria». (redazione@corrierecal.it)

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