Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:08
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la tragedia

Incendio alla baraccopoli di Corigliano Rossano, è morto il migrante rimasto ustionato nel rogo

L’uomo, un cittadino polacco, era stato subito trasferito nell’ospedale di Brindisi. Continuano le indagini della Polizia

Pubblicato il: 26/06/2026 – 21:08
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Incendio alla baraccopoli di Corigliano Rossano, è morto il migrante rimasto ustionato nel rogo
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

E’ morto nell’ospedale di Brindisi dove era stato ricoverato, il migrante rimasto gravemente ustionato a causa di un incendio divampato nella tarda serata di martedì scorso in una baraccopoli dove trovano rifugio per lo più braccianti agricoli, in contrada Boscarello nella frazione di Schiavonea a Corigliano-Rossano. L’uomo, un cittadino polacco, per la gravità delle ustioni era stato subito trasferito nell’ospedale pugliese. Nel rogo sono rimasti lievemente feriti altri tre migranti, un altro polacco e due cittadini romeni. Sul caso sta indagando il personale della Squadra mobile di Cosenza e del Commissariato di Polizia di Corigliano-Rossano. Secondo i primi accertamenti l’origine del rogo sarebbe stato di natura accidentale.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
baraccopoli
boscarello
corigliano rossano
gravemente ustionato
morto il migrante
Rilevanti
schiavonea
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x