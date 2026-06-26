Infettivologia respiratoria, a Lamezia il confronto sul futuro della sanità territoriale

il convegno

LAMEZIA TERME Sabato 27 Giugno, a partire dalle ore 8.30, il T-Hotel Lamezia ospiterà il XV Convegno di Infettivologia Respiratoria, organizzato dal Dott. Lorenzo Surace, Infettivologo e Pneumologo dell’Asp di Catanzaro. Obiettivo principale dell’incontro è quello di mettere in evidenza la necessità di una riorganizzazione dei modelli assistenziali, in particolare nell’ambito dell’infettivologia respiratoria, al fine di rispondere in modo più efficace ai reali fabbisogni di salute della popolazione nell’ottica dell’integrazione ospedale-territorio.

Tali modelli assistenziali potrebbero trovare una giusta applicazione nelle future Case di Comunità espressione della riforma della medicina territoriale. Alla luce di queste considerazioni, emerge l’urgenza di sviluppare strategie strutturate volte a rafforzare il territorio mediante la creazione di avamposti di sanità pubblica efficienti, capaci di garantire un’adeguata presa in carico del paziente e di ridurre l’inappropriato ricorso all’ospedale.

Per approfondire modalità e strategie utili al raggiungimento di tali obiettivi, il XV Convegno di Infettivologia Respiratoria si aprirà con la Lettura Magistrale dal titolo “L’Infettivologia Respiratoria nell’ottica dell’integrazione Ospedale–Territorio”, tenuta dal Dott. Roberto Parrella, che offrirà una visione autorevole e approfondita sul tema.

Il programma dell’evento affronta inoltre numerose problematiche che quotidianamente impegnano infettivologi e pneumologi nei diversi contesti assistenziali. La conoscenza e l’utilizzo appropriato degli strumenti diagnostici risultano fondamentali per garantire una diagnosi accurata e rispondere efficacemente alle richieste provenienti dal territorio nella gestione di patologie tradizionalmente di competenza ospedaliera.

Particolare attenzione sarà dedicata alle infezioni polmonari nei diversi setting assistenziali – territoriale, ospedaliero e di terapia intensiva respiratoria (UTIR) – ambito di grande interesse scientifico, soprattutto in relazione ai programmi di antimicrobial stewardship, al corretto utilizzo degli antibiotici e alla crescente problematica della farmacoresistenza dei microrganismi multiresistenti.

Il convegno includerà infine relazioni su tematiche emergenti che, sebbene talvolta considerate di nicchia, coinvolgono sempre più frequentemente gli operatori sanitari sia ospedalieri sia territoriali nell’ottica del confronto multidisciplinare e l’adozione di strategie mirate strumenti indispensabile per la garanzia del successo diagnostico.

All’evento parteciperanno relatori di comprovata esperienza, provenienti da diverse realtà italiane, a testimonianza del valore scientifico e formativo dell’incontro.

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