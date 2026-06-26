“Piazza pulita” a Reggio, 19 sanzioni. Cannizzaro: «Se qualcuno pensava che non facessimo sul serio, si sbagliava di grosso»

l’operazione

«Tolleranza zero. Lo abbiamo annunciato ieri a chiare lettere e lo stiamo facendo. Scattata alle prime luci dell’alba di ieri, l’operazione ‘Piazza pulita’ è già entrata nel vivo: sono già 19 le persone sorprese in flagranza dagli agenti di polizia e prontamente fermate e sanzionate. Se qualcuno pensava che non facessimo sul serio, si sbagliava di grosso. Ringrazio il nucleo Ecologico che abbiamo attivato, che ha dimostrato prontezza ed efficacia». Così il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, comunicando i primi risultati ottenuti nel corso dei controlli eseguiti da polizia locale e polizia metropolitana. Sono state impegnate 23 squadre di agenti hanno setacciato la città da nord a sud, con mirati servizi di appostamento in abiti civili ed auto civetta.

Anche una denuncia in Procura

Tra le 19 persone sanzionate una è stata destinataria anche di una denuncia alla Procura della Repubblica per violazione del Testo Unico ambientale, in quanto sorpresa ad abbandonare rifiuti speciali su pubblica via, precisamente lungo viale Europa. «La nostra attività di controllo e contrasto ai comportamenti che compromettono il decoro urbano continuerà su tutto il territorio comunale – aggiunge Cannizzaro – e si concentrerà nelle aree più a rischio che sono in corso di bonifica da parte di Ecologia Oggi. Non possiamo consentire che il lavoro quotidiano degli operatori addetti alla pulizia venga vanificato da chi continua a comportarsi con superficialità e totale mancanza di rispetto verso gli spazi comuni e soprattutto verso gli altri cittadini. Il senso civico ed il rispetto del decoro urbano – conclude – devono diventare un marchio di fabbrica di questa città».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato