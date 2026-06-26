Porto di Gioia Tauro, bando da 5,6 milioni per le banchine Ro-Ro

logistica e trasporti

REGGIO CALABRIA L’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, guidata dal presidente Paolo Piacenza, ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione delle banchine Ro-Ro(roll-on/roll-off), destinati all’imbarco e sbarco di veicoli gommati. «L’intervento – si legge in una nota – rappresenta un ulteriore tassello della complessiva strategia di sviluppo dello scalo calabrese, finalizzata ad adeguare le infrastrutture portuali all’evoluzione dei traffici marittimi internazionali, all’impiego di navi di sempre maggiori dimensioni e alle nuove esigenze del mercato logistico globale, rafforzando la competitività e le infrastrutture di Gioia Tauro dedicate al traffico rotabile». Il progetto, del valore di 5.615.655 euro, prevede che i lavori avranno una durata di 210 giorni e «contribuisce a consolidare la distinzione tra i comparti dedicati al traffico container e quelli destinati al settore automotive». Una scelta programmatoria che consentirà di accompagnare la crescita dei traffici Ro-Ro, sostenuta sia dall’incremento dei collegamenti con il Nord Africa per quanto riguarda il terminalista MedCenter Container Terminal, sia dal progressivo sviluppo del comparto automotive internazionale gestito da Automar Spa. Il presidente dell’Autorità, Paolo Piacenza, spiega che «proseguiamo con determinazione il percorso di ammodernamento, potenziamento e specializzazione del porto di Gioia Tauro. Si tratta di un’opera strategica che consentirà di incrementare ulteriormente l’efficienza operativa dello scalo, riducendo i tempi delle operazioni portuali con superiori standard di sicurezza. Nel contempo, la realizzazione delle nuove infrastrutture contribuirà a rafforzare la separazione funzionale tra il settore container e quello automotive, creando le condizioni per una gestione sempre più efficiente degli spazi portuali e per l’ulteriore incremento dei volumi movimentati. I risultati conseguiti negli ultimi mesi, sia nel comparto automotive sia nei collegamenti container – conclude il presidente Piacenza – confermano la validità della programmazione avviata dall’Autorità di Sistema Portuale. Continuiamo a investire in opere moderne, sostenibili e competitive, capaci di attrarre nuovi traffici, generare sviluppo economico e occupazione e consolidare il ruolo di Gioia Tauro come uno dei principali hub logistici e intermodali del Mediterraneo e dell’Europa».

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