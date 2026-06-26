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Reggina, Cirillo: «Lotito? Una bellissima notizia. Vedere la squadra in serie D fa male»

Le parole dell’ex calciatore amaranto a News.Superscommesse.it. «Il patron della Lazio ha sicuramente intenzioni serie»

Pubblicato il: 26/06/2026 – 9:09
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Reggina, Cirillo: «Lotito? Una bellissima notizia. Vedere la squadra in serie D fa male»
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REGGIO CALABRIA L’ex calciatore amaranto Bruno Cirillo, durante un’intervista esclusiva rilasciata alla testata sportiva News.Superscommesse.it, ha parlato del probabile ingresso del presidente della Lazio Claudio Lotito nella Reggina e della mancata promozione della squadra in serie C. «Con tutto il rispetto per la Serie D – ha affermato Cirillo – che è un campionato competitivo e complicato, vedere la Reggina tra i dilettanti fa male. Ormai sono due anni che per pochi punti gli amaranto non riescono a tornare tra i professionisti. Si tratta di una situazione sicuramente frustrante per la piazza e per i tifosi.  Quella di Lotito è una bellissima notizia. Si tratta di un presidente che conosciamo tutti e che ha sicuramente intenzioni serie. Il suo interesse per la Reggina può portare importanti benefici, in primis il ritorno del club in Serie C. Il percorso potrebbe essere simile a quello della Salernitana. Tutti ci auguriamo un futuro del genere per questo club».

Foto tratta dal profilo Instagram di Bruno Cirillo

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