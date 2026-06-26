Reggina, Cirillo: «Lotito? Una bellissima notizia. Vedere la squadra in serie D fa male»
Le parole dell’ex calciatore amaranto a News.Superscommesse.it. «Il patron della Lazio ha sicuramente intenzioni serie»
REGGIO CALABRIA L’ex calciatore amaranto Bruno Cirillo, durante un’intervista esclusiva rilasciata alla testata sportiva News.Superscommesse.it, ha parlato del probabile ingresso del presidente della Lazio Claudio Lotito nella Reggina e della mancata promozione della squadra in serie C. «Con tutto il rispetto per la Serie D – ha affermato Cirillo – che è un campionato competitivo e complicato, vedere la Reggina tra i dilettanti fa male. Ormai sono due anni che per pochi punti gli amaranto non riescono a tornare tra i professionisti. Si tratta di una situazione sicuramente frustrante per la piazza e per i tifosi. Quella di Lotito è una bellissima notizia. Si tratta di un presidente che conosciamo tutti e che ha sicuramente intenzioni serie. Il suo interesse per la Reggina può portare importanti benefici, in primis il ritorno del club in Serie C. Il percorso potrebbe essere simile a quello della Salernitana. Tutti ci auguriamo un futuro del genere per questo club».
Foto tratta dal profilo Instagram di Bruno Cirillo
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