Reggina, il gruppo Lotito acquisisce il club: chiuso il passaggio di proprietà

la nuova era

REGGIO CALABRIA È arrivato il tanto atteso closing per il passaggio di proprietà della Reggina. Nel tardo pomeriggio è stata ufficializzata l’acquisizione del club da parte del gruppo guidato da Claudio Lotito, presidente della Lazio. La firma è stata apposta davanti al notaio alla presenza dei rappresentanti della proprietà uscente, guidata da Nino Ballarino e Virgilio Minniti, sancendo così il definitivo cambio al vertice della società amaranto. L’operazione, secondo quanto emerso, si è conclusa per una cifra di poco inferiore ai due milioni di euro. Con il perfezionamento dell’accordo si apre ora una nuova fase per la Reggina, che guarda al futuro sotto la guida della nuova proprietà. Il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ha ufficializzato il closing postando una foto sui social: «Habemus Rhegium! Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l’ambizione che la sua storia merita».(redazione@corrierecal.it)

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