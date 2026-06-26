Reggina, Lotito vicino al closing: attesa la firma. Investimenti importanti per riportare il club in C

il passaggio di proprietà

REGGIO CALABRIA Il cambio di proprietà della Reggina sembra ormai a un passo dalla conclusione. Il passaggio del club amaranto a Claudio Lotito potrebbe formalizzarsi nelle prossime ore, con la firma attesa in uno studio notarile di Roma tra il patron della Lazio e l’attuale proprietà rappresentata da Nino Ballarino.

Le indiscrezioni convergono su un’operazione ormai definita sul piano economico: il valore dell’acquisizione si aggirerebbe intorno a 1,5 milioni di euro, con un progetto sportivo complessivo che richiederebbe un impegno ben più ampio, con investimenti stimati, come riportano stamattina Corriere dello Sport e Messaggero, tra i 4 e i 5 milioni per l’acquisizione, appunto, del club e l’allestimento di una rosa competitiva per puntare alla risalita in Serie C già dalla stagione 2026/27.

Sul fronte societario, non è ancora chiaro quale sarà la figura destinata a guidare il club. Lotito dovrebbe lasciare spazio a una soluzione interna o a un amministratore unico, ipotesi già adottata in altre esperienze dirigenziali. Anche l’area sportiva è destinata a una revisione: la scelta del direttore sportivo sarà centrale per la costruzione della nuova squadra e per la successiva individuazione dell’allenatore. Anche lo staff tecnico non ha certezze sul futuro, con il contratto dell’allenatore Torrisi in scadenza e senza accordi formalizzati per il rinnovo. (redazione@corrierecal.it)

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