Terremoto in Venezuela, Giulio Vita: «La mia famiglia è salva, ma ha subito gravi danni» – VIDEO

il racconto

Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela continua a far crescere il bilancio delle vittime e dei dispersi. Dopo le due violente scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno interessato la costa settentrionale del Paese, i morti accertati sono almeno 235, mentre migliaia di persone risultano ancora disperse e i soccorritori sono impegnati senza sosta nella ricerca dei sopravvissuti tra le macerie. Le aree più colpite sono quelle di La Guaira e della capitale Caracas, dove numerosi edifici sono crollati e centinaia di famiglie hanno perso la propria casa.

Tra le voci che in queste ore stanno raccontando la tragedia c’è quella di Giulio Vita, giornalista e fondatore del La Guarimba International Film Festival di Amantea. Nato in Italia ma cresciuto in Venezuela, dove ha studiato Giornalismo prima di rientrare nel Paese d’origine, Vita mantiene uno stretto legame con Caracas, città in cui vive parte della sua famiglia.

Attraverso i suoi canali social ha condiviso la testimonianza di quanto sta accadendo nella capitale venezuelana, pubblicando anche un video ricevuto da un’amica residente nel quartiere di Petare.

«Diversi palazzi crollati a La Guaira e Caracas. Questo video (in basso, ndr) me lo ha mandato la mia amica Katiuska Camargo, di Petare. La favela più grande del mondo ha resistito alla scossa. Diversamente i palazzi di diverse zone della capitale. Cosa possiamo fare? Al momento condividere informazione verificata e attendere notizie. La mia famiglia, per fortuna, sta bene ma ha subito danni importanti. Se ho nuove informazioni, le condividerò». Nato in Italia e cresciuto a Caracas, dopo la laurea è tornato ad Amantea, paese d’origine dei nonni, dove nel 2012 ha fondato il La Guarimba International Film Festival, manifestazione dedicata ai cortometraggi che negli anni ha conquistato una rilevanza internazionale. (redazione@corrierecal.it)

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