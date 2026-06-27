Arpal Calabria, si insediano il coordinamento regionale e il Direttivo aziendale della Csa-Cisal

i nuovi organismi direttivi

CATANZARO Si sono ufficialmente insediati i nuovi organismi direttivi della CSA-Cisal all’interno di ARPAL Calabria (Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro). Con la definizione del Coordinamento Regionale e del Direttivo Aziendale, il sindacato traccia una linea chiara per il futuro, mettendo in campo una squadra di lavoratrici e lavoratori di grande competenza ed esperienza, pronti a dare risposte concrete sia alle istanze del personale dell’Agenzia, sia alle sfide cruciali che attendono il sistema per l’impiego in Calabria. L’obiettivo della CSA-Cisal è consolidare il proprio ruolo di interlocutore autorevole e propositivo, puntando sul rilancio dei Centri per l’Impiego, sul potenziamento dei servizi all’utenza, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla valorizzazione del personale interno, attraverso una contrattazione decentrata trasparente ed efficace. Di seguito la composizione ufficiale dei due organismi con i relativi ruoli.

COORDINAMENTO REGIONALE ARPAL CALABRIA

Fanno parte del Coordinamento Regionale i seguenti componenti, con le rispettive cariche:

Massimiliano Blotta – Coordinatore Regionale

Sebastiano Durante – Vice Coordinatore Regionale

Andrea Aiello – Segretario del Coordinamento

Gaetano Cambareri– Vice Segretario del Coordinamento

DIRETTIVO AZIENDALE ARPAL CALABRIA Di seguito i nominativi dei componenti del Direttivo Aziendale e le relative cariche:

Francesco Gironda – Presidente del Direttivo

Domenico Focà– Vice Presidente del Direttivo

Guido Salvi– Segretario del Direttivo

Morena Rossella Fazio– Vice Segretario del Direttivo

Roberta Cocciolo– Componente

Ofelia Mannucci– Componente

Franco Mancuso– Componente

Rita Durante– Componente

Stefania Spila– Componente

Fabio Merazzi– Componente

Pasquale Rappocciolo– Componente

Ad aprire i lavori dell’insediamento è stato Gianluca Tedesco, Vice-Coordinatore Nazionale e Responsabile Territoriale del Dipartimento “Regioni e Province” CSA Regioni Autonomie Locali, che ha sottolineato il valore politico dell’iniziativa: “L’insediamento di oggi non è una formalità burocratica, ma un momento di passaggio fondamentale che segna l’inizio di una nuova stagione di tutele e di rilancio per la nostra organizzazione in ARPAL Calabria. Con questa squadra più forte e radicata siamo pronti ad agire su tre fronti precisi: 1. Confronto fermo e costruttivo con i vertici dell’Agenzia. 2. Presenza costante al fianco di ogni lavoratore, sia nella Cittadella che negli uffici periferici provinciali. 3. Identità chiara di un sindacato che non si gira dall’altra parte, ma propone soluzioni concrete.

La fiducia che i lavoratori ripongono nella CSA-Cisal ci impone una grande responsabilità. Questi nuovi organismi nascono con un mandato chiaro: riallacciare i fili del dialogo con l’Agenzia, ascoltare i bisogni reali che emergono dagli uffici e dare voce al personale per tradurre ogni istanza in proposte concrete. Non faremo sconti a nessuno, ma saremo sempre pronti a sostenere le scelte dell’Amministrazione che andranno nella direzione dell’equità e del rispetto dei diritti.”

All’incontro hanno preso parte attiva il dirigente sindacale territoriale Giuseppe Campanaro e il vice segretario aziendale dell’amministrazione regionale Rocco Proganò, entrambi esponenti della CSA-Cisal, che hanno espresso profonda soddisfazione per la qualità della nuova governance interna ad ARPAL. All’appuntamento hanno partecipato e portato il proprio prezioso contributo anche i due rappresentanti RSU di ARPAL Calabria, Stefania Campagna e Carmelo Schiminzi, la cui presenza riafferma il forte radicamento del sindacato sul posto di lavoro, rimarcando l’importanza di un’azione sinergica volta a rimettere al centro il merito, la piena tutela e valorizzazione delle professionalità interne e la qualità dei servizi sul territorio.

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