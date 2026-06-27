Cresce l’attesa per la XXV Festa Nazionale dello Stocco
Fabrizio Moro e nostalgia ’90 le punte di diamante di uno degli eventi più attesi dell’estate
Cresce l’attesa per la XXV Festa Nazionale dello Stocco. La celebre manifestazione estiva, costruita sul binomio vincente enogastronomia d’eccellenza e grande musica italiana, quest’anno celebrerà il suo quarto di secolo nel segno dei valori che l’hanno resa unica nel tempo: riscoperta delle tradizioni e dell’identità, promozione del territorio, valorizzazione delle eccellenze. Punte di diamante della kermesse saranno Fabrizio Moro e lo spettacolo musicale Nostalgia.
Il cantautore, vincitore di due Festival di Sanremo e reduce dal successo a Canzonissima 2026, sarà sul palco di viale Campanella il prossimo 10 agosto. Passata la mezzanotte, sul palco di Piazza San Rocco si ballerà con i grandi classici che hanno raccontato la storia degli anni ’90.
Quest’anno la kermesse organizzata e promossa dall’Associazione Turistica Pro Loco di Cittanova in sinergia con lo sponsor ufficiale Stocco&Stocco di Francesco D’Agostino e il patrocinio e contributo del Comune di Cittanova, festeggerà le nozze d’argento con il suo straordinario pubblico: nel segno di quel binomio vincente tra canzone d’autore ed enogastronomia d’eccellenza che da oltre due decenni caratterizza l’evento.
Altro elemento straordinario della Festa sarà, ovviamente, la Sagra dello Stocco: un teatro del gusto a cielo aperto che racconterà esperienze, tradizioni ed evoluzioni della cucina calabrese.
«Stiamo lavorando per curare i dettagli di un’edizione che si preannuncia straordinaria – ha affermato il Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco Pino Gentile -. In sinergia con lo sponsor ufficiale Stocco&Stocco di Francesco D’Agostino e grazie alla collaborazione del Comune di Cittanova, proporremo al grande pubblico dell’estate calabrese un percorso culturale, turistico e promozionale di prim’ordine, nel solco di un’esperienza lunga e qualificata che vede il nostro evento tra i più significativi dell’estate calabrese da un quarto di secolo».
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