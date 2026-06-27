Ospedale della Sibaritide, al Siemens Tech Talks Buildings 2026 presentato il modello del primo Smart Hospital d’Italia

sanità e innovazione

MILANO L’Ospedale della Sibaritide è stato protagonista del Siemens Tech Talks Buildings 2026, l’evento nazionale dedicato all’innovazione degli edifici intelligenti, ospitato presso il Politecnico di Milano.

Tra i relatori dell’incontro, il Project Manager dell’opera ha illustrato la visione che sta guidando la realizzazione di quella che sarà una delle strutture sanitarie più avanzate d’Europa e il primo Smart Hospital d’Italia progettato secondo una logica completamente integrata tra infrastrutture, tecnologie digitali e processi operativi.

Durante il confronto è emerso come la principale sfida affrontata dal Concessionario sia stata quella di progettare oggi un ospedale destinato a rimanere efficiente, competitivo e tecnologicamente attuale per i prossimi decenni.

«Non ci è stato chiesto soltanto di costruire un nuovo ospedale, ma di realizzare un’infrastruttura capace di rispondere all’evoluzione della sanità e alle esigenze future del territorio», è stato sottolineato nel corso dell’evento.

La risposta a questa sfida è stata l’adozione del modello Smart Hospital sin dalle prime fasi progettuali. Una scelta che ha consentito di superare il concetto tradizionale di struttura sanitaria, integrando edificio, impianti tecnologici, sistemi digitali e organizzazione dei servizi in un unico ecosistema intelligente.

Secondo il Project Manager, la decisione strategica che ha fatto la differenza è stata proprio quella di considerare la tecnologia come elemento fondante del progetto e non come un’aggiunta successiva. L’ospedale è stato infatti concepito fin dall’inizio per essere monitorato, gestito e aggiornato nel tempo attraverso una piattaforma digitale evoluta.

Un ruolo centrale sarà svolto dalle soluzioni sviluppate in collaborazione con Siemens, che permetteranno il monitoraggio continuo delle prestazioni della struttura, garantendo elevati standard di sicurezza, efficienza energetica e continuità operativa.

La piattaforma consentirà di raccogliere e analizzare dati in tempo reale, supportando decisioni rapide ed efficaci e permettendo all’ospedale di adattarsi ai cambiamenti dei modelli assistenziali e all’introduzione di nuove tecnologie senza interventi invasivi sulle infrastrutture.

«L’Ospedale della Sibaritide – è stato rimarcato – non nasce semplicemente come una nuova struttura sanitaria. Nasce come un investimento sul futuro della sanità calabrese. La tecnologia, in questo progetto, non è il fine ma il mezzo attraverso cui garantire ai cittadini servizi più efficienti, più sicuri e più vicini ai loro bisogni. È questa la vera innovazione che abbiamo voluto perseguire».

Un messaggio che ha suscitato particolare interesse tra i partecipanti al Siemens Tech Talks Buildings 2026, confermando l’Ospedale della Sibaritide come uno dei progetti sanitari più innovativi attualmente in fase di realizzazione in Italia.