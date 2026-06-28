Incendio nell’area ex SIR di Lamezia Terme, Arpacal avvia il monitoraggio della qualità dell’aria

la verifica

LAMEZIA TERME A seguito dell’incendio divampato presso un impianto di raccolta di pneumatici situato nell’area ex SIR di Lamezia Terme, Arpacal ha attivato un monitoraggio straordinario della qualità dell’aria, in risposta alla richiesta di intervento avanzata dai vigili del fuoco. Nelle prossime ore i tecnici dell’Agenzia installeranno campionatori ad alto volume, strumenti in grado di aspirare grandi quantità di aria e raccogliere il particolato atmosferico su appositi filtri. I campioni prelevati saranno successivamente analizzati nei laboratori dell’Agenzia per individuare l’eventuale presenza di sostanze inquinanti riconducibili ai processi di combustione. L’obiettivo delle verifiche è valutare il possibile impatto ambientale dell’incendio e fornire un quadro tecnico-scientifico a supporto delle autorità competenti nelle decisioni conseguenti all’emergenza. L’attività rientra tra i compiti istituzionali di Arpacal e consentirà di acquisire dati oggettivi sulla qualità dell’aria nell’area interessata dall’evento. Gli esiti del monitoraggio saranno trasmessi agli enti competenti e resi pubblici secondo le procedure previste dall’Agenzia, nel segno della massima trasparenza nei confronti della cittadinanza.



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