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la tragedia

Incidente mortale a Cutro, auto contro albero: perde la vita un 18enne

Secondo una prima ricostruzione, il giovane era privo della patente e con il solo foglio rosa. Altre due persone sono rimaste ferite

Pubblicato il: 28/06/2026 – 8:53
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Incidente mortale a Cutro, auto contro albero: perde la vita un 18enne
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CUTRO Un giovane di 18 anni è morto questa notte, a Cutro, mentre era alla guida di una Volkswagen Golf. Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe impattato in modo autonomo contro un grosso albero, causando anche il ferimento di altre due persone, un 17enne e una 20enne, entrambi a bordo dell’auto e portati in codice rosso all’ospedale di Crotone. L’autista dell’auto, scrive il Quotidiano del Sud, era privo della patente e con il solo foglio rosa. Per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i primi rilievi e nel tentativo di ricostruire la dinamica dell’incidente. (redazione@corrierecal.it)

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