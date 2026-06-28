Incidente mortale a Cutro, auto contro albero: perde la vita un 18enne

la tragedia

CUTRO Un giovane di 18 anni è morto questa notte, a Cutro, mentre era alla guida di una Volkswagen Golf. Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe impattato in modo autonomo contro un grosso albero, causando anche il ferimento di altre due persone, un 17enne e una 20enne, entrambi a bordo dell’auto e portati in codice rosso all’ospedale di Crotone. L’autista dell’auto, scrive il Quotidiano del Sud, era privo della patente e con il solo foglio rosa. Per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i primi rilievi e nel tentativo di ricostruire la dinamica dell’incidente. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato