Rissa a Corigliano Rossano, accoltellati due pakistani

avviate le indagini

CORIGLIANO ROSSANO Due uomini, di origine pakistana, sono stati accoltellati ieri sera a Corigliano Rossano, al culmine di una lite avvenuta in una via del centro dell’area urbana di Rossano. Le due vittime sono state trovate a terra e soccorse dal personale del 118, ma le loro ferite non erano gravi. Sul caso stanno indagando i Carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, che hanno avviato le indagini.

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