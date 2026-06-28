Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
avviate le indagini
Rissa a Corigliano Rossano, accoltellati due pakistani
Sono stati trovati riversi a terra e soccorsi dal 118. Sul caso indagano i Carabinieri
Pubblicato il: 28/06/2026 – 10:49
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
CORIGLIANO ROSSANO Due uomini, di origine pakistana, sono stati accoltellati ieri sera a Corigliano Rossano, al culmine di una lite avvenuta in una via del centro dell’area urbana di Rossano. Le due vittime sono state trovate a terra e soccorse dal personale del 118, ma le loro ferite non erano gravi. Sul caso stanno indagando i Carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, che hanno avviato le indagini.
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali