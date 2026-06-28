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avviate le indagini

Rissa a Corigliano Rossano, accoltellati due pakistani

Sono stati trovati riversi a terra e soccorsi dal 118. Sul caso indagano i Carabinieri

Pubblicato il: 28/06/2026 – 10:49
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Rissa a Corigliano Rossano, accoltellati due pakistani
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CORIGLIANO ROSSANO Due uomini, di origine pakistana, sono stati accoltellati ieri sera a Corigliano Rossano, al culmine di una lite avvenuta in una via del centro dell’area urbana di Rossano. Le due vittime sono state trovate a terra e soccorse dal personale del 118, ma le loro ferite non erano gravi. Sul caso stanno indagando i Carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, che hanno avviato le indagini.

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