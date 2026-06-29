Catanzaro, il teatro ricompone i frammenti di Rotella: ai Giardini Green in scena il talento dei giovani

l’iniziativa

CATANZARO Un pomeriggio di teatro, creatività e partecipazione per dimostrare come l’arte possa diventare uno strumento di crescita personale e di rigenerazione sociale. I Giardini Nicholas Green hanno ospitato l’esibizione teatrale promossa nell’ambito del progetto “Catanzaro Movie Theater”, iniziativa finanziata dal Ministero della Cultura e dalla Regione Calabria attraverso il programma Metro Plus e Città Medie Sud, che vede il Comune di Catanzaro capofila e il Teatro Incanto tra i principali partner del percorso culturale. L’appuntamento ha rappresentato uno dei momenti più significativi del laboratorio teatrale, coinvolgendo i partecipanti in una performance costruita attorno all’opera di Mimmo Rotella, artista simbolo della città. L’esibizione ha preso spunto dalla tecnica del décollage resa celebre dal maestro catanzarese: così come Rotella strappava e ricomponeva i manifesti pubblicitari per creare nuove opere, gli allievi hanno “strappato” simbolicamente frammenti teatrali, ricomponendo personaggi, testi e racconti in una narrazione inedita. Attraverso un collage di voci, emozioni e storie, il pubblico ha assistito a un percorso capace di rileggere il passato con uno sguardo contemporaneo, dimostrando come ogni frammento, artistico o umano, possa trovare un nuovo significato quando viene condiviso. Un omaggio al grande artista catanzarese che ha permesso di coniugare memoria, teatro e sperimentazione, valorizzando il talento dei giovani coinvolti nel progetto.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso del Catanzaro Movie Theater, nato con l’obiettivo di trasformare la cultura in uno strumento di inclusione, formazione e sviluppo della comunità. Il progetto punta infatti a riqualificare spazi urbani e culturali attraverso cinema, teatro e laboratori artistici, promuovendo un’offerta aperta a cittadini, studenti e visitatori e creando occasioni di aggregazione e partecipazione. L’esibizione ai Giardini Nicholas Green ha confermato proprio questa filosofia: il teatro non soltanto come spettacolo, ma come esperienza condivisa, capace di stimolare riflessione, creatività e senso di appartenenza. Un momento che ha messo al centro le persone e il valore dell’arte come linguaggio universale, in grado di unire generazioni diverse e di restituire nuova vita ai luoghi della città attraverso la cultura.

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