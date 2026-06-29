Il mercato del Catanzaro entra nel vivo: Turati atteso, Polito lavora su entrate e uscite – NOMI

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CATANZARO Quella appena iniziata dovrebbe essere una settimana decisiva per il Catanzaro. Dopo il via libera, nelle prossime ore, della Figc all’iscrizione di Marco Turati al Master di Coverciano, arriverà l’annuncio ufficiale e la presentazione del nuovo tecnico giallorosso, chiamato a guidare la squadra nella prossima stagione.

Nel frattempo il direttore sportivo Ciro Polito continua a lavorare intensamente sul mercato, con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva puntando come sempre sia su giovani di prospettiva sia su elementi già pronti per la categoria.

Tra i nomi più caldi c’è quello del difensore Nicolò Postiglione. Il centrale classe 2005, reduce dall’esperienza con il Pineto, è vicino al trasferimento in Calabria. Valutato intorno ai 600 mila euro, il giovane difensore è seguito anche dal Benevento, ma il Catanzaro avrebbe ormai superato la concorrenza. Per il Pineto l’operazione rappresenterebbe una significativa plusvalenza.

Sempre per rinforzare il reparto arretrato resta vivo l’interesse per Jonas Heinz (2003) della Casertana. A differenza di altri profili monitorati, il difensore rappresenta un calciatore più esperto.

L’attenzione del club giallorosso è rivolta anche ai migliori vivai della Serie A. Dall’Inter, lo scriviamo da giorni, vengono seguiti con particolare interesse Matteo Cocchi, esterno sinistro classe 2007, e Luka Topalovic, trequartista sloveno del 2006. Su quest’ultimo, però, la concorrenza è destinata a essere molto elevata.

Anche il Milan rappresenta una fonte importante per il mercato del Catanzaro. Tra i profili valutati figurano Jacopo Sardo, centrocampista offensivo del 2005 dalle spiccate qualità tecniche, e Mattia Cappelletti, classe 2007, difensore versatile in grado di ricoprire sia il ruolo di terzino destro sia quello di centrale.

Non è esclusa, inoltre, l’ipotesi di un ritorno di Fellipe Jack, soluzione sulla quale la società continua a lavorare.

Parallelamente alle operazioni in entrata, Polito è impegnato anche sul fronte delle possibili cessioni, dove due dei talenti più preziosi della rosa continuano ad attirare l’interesse di numerosi club di Serie A.

Mattia Liberali, impegnato in questi giorni con la Nazionale Under 19 agli Europei, è finito nel mirino di Fiorentina, Como, Sassuolo e Torino. Nelle ultime ore si sarebbe inserita anche la Juventus. Il giovane trequartista è legato al Catanzaro da una clausola rescissoria fissata a sei milioni di euro.

Anche Costantino Favasuli è tra i calciatori maggiormente richiesti. Oltre agli interessamenti già noti di Atalanta, Roma e Sassuolo, nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche il Napoli, alimentando una vera e propria corsa per assicurarsi il centrocampista.

Si prospetta dunque un’estate particolarmente intensa per il Catanzaro. Tra la definizione del nuovo corso tecnico e un mercato ricco di trattative, la dirigenza giallorossa è chiamata a gestire un delicato equilibrio tra investimenti sui giovani e la possibile partenza di alcuni dei suoi talenti più richiesti. (redazione@corrierecal.it)

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