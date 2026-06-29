Maestrale, c’è un errore nel deposito: la Corte dichiara inammissibile l’appello della Dda per 35 imputati – NOMI

‘ndrangheta nel vibonese

CATANZARO La Corte d’Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello della Dda nel maxiprocesso che riunisce le inchieste Maestrale, Olimpo e Imperium. La terza sezione penale, presieduta dal giudice Antonio Battaglia con Antonio Giglio e Carlo Fontanazza, si è pronunciata oggi dopo l’eccezione sollevata dalle difese nel rito abbreviato riguardo le procedure di deposito dell’appello avanzato dalla Procura nei confronti di 35 imputati dopo la sentenza di primo grado del 20 marzo 2025.

La contestazione e le motivazioni della Procura

L’eccezione sollevata, in primis, dagli avvocati Sergio Roturndo e Michelangelo Miceli, a cui si sono associati gli altri difensori, riguarda la presentazione dell’atto in forma cartacea e non telematica, come previsto invece in modo obbligatorio per gli atti di appello relativi ai giudizi abbreviati. Per il pubblico ministero, che si era opposto alle ragioni dei difensori, valeva il sistema del cosiddetto “doppio binario” che consentiva il deposito cartaceo. Inoltre, per la Procura che aveva richiamato il decreto del Presidente del Tribunale di Catanzaro che consentiva il deposito cartaceo fino al 30 giugno 2026, questa tesi era avvalorata dal fatto che in diversi provvedimenti «era dato conto del mancato corretto funzionamento del sistema telematico».

Per i giudici il ricorso è inammissibile

I giudici hanno però dato ragione agli avvocati, sostenendo che il deposito debba avvenire «esclusivamente secondo modalità telematiche». Come dimostrerebbe una recente pronuncia della Corte di Cassazione, secondo cui dal 31 marzo 2025 deve essere dichiarato inammissibile il ricorso presentato a mezzo posta elettronica certificata e non tramite portale telematico. Per quanto riguarda il decreto del presidente del Tribunale di Catanzaro citato dalla Procura, per i giudici non è rilevante in quanto non attestava un blocco locale del sistema telematico nei termini richiesti dalla legge. Per la Corte, in quel caso si fa riferimento a difficoltà interne all’ufficio Gip-Gup e consentiva il deposito cartaceo soltanto ai soggetti interni. Per questo viene ritenuta fondata la tesi dei difensori, respingendo invece quella della Procura e dichiarandone inammissibile il ricorso presentato.

Stop all’appello per 35 imputati

Una decisione pesante riguardo la posizione di 35 imputati, ovvero per coloro per cui la Dda aveva presentato appello in seguito alle assoluzioni totali o parziali avvenute con la sentenza del 20 marzo 2025. Per loro resta la sentenza di primo grado.

Pasquale Anastasi

Rocco Anello

Tommaso Anello

Vincenzo Barba

Domenico Bartone

Vincenzo Calafati

Maria Vittoria Errigo

Antonio Facciolo

Claudio Fiumara

Giacomo Franzoni

Michele Galati

Ottavio Galati

Salvatore Domenico Galati

Carmine Il Grande

Egidio Il Grande

Francesco La Rosa

Alfonso Luciano

Antonio Mancuso

Domenico Mancuso

Francesco Mancuso alias “Bandera”

Giuseppe Mangone

Andrea Mantella

Paolo Mercurio

Gaetano Molino

Salvatore Morelli alias “l’Americano”

Salvatore Palmieri

Domenico Polito alias “Ciota”

Giuseppe Prostamo alias “Ciopane”

Umberto Pugliese

Demetrio Putortì

Giuseppe Raguseo

Francesco Sabatino

Davide Surace

Diego Surace

Antonio Massimiliano Varone, detto “U Cagnolu”.

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