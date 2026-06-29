“Musica, Visioni e Meraviglia”: ecco il Festival d’Autunno 2026. Un intenso viaggio tra emozioni e linguaggi – IL PROGRAMMA

IN CARTELLONE

CATANZARO Non un insieme di spettacoli, ma un dialogo tra le arti per creare visioni ed esperienze condivise. Il “Festival d’Autunno” torna in scena per la sua 23esima edizione con un cartellone sempre più ricco e vario, che abbina innovazione e tradizione, memoria e futuro, grandi nomi e giovani talenti, una costante contaminazione di generi e la valorizzazione del territorio. La manifestazione, diventata ormai un evento storicizzato nella Regione Calabria e punto di riferimento sul piano culturale, è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa dall’ideatrice e direttrice artistica Antonietta Santacroce, che ha illustrato il programma di questo intenso viaggio tra emozioni e linguaggi dal titolo “Musica, Visioni e Meraviglia”, un titolo che racchiude tutto. Si partirà con un’anteprima estiva, dal 4 al 20 settembre, nei luoghi più iconici tra Squillace e Borgia, per poi proseguire, dal 16 ottobre al 16 novembre, con il Festival d’Autunno vero e proprio nei numerosi contenitori culturali di Catanzaro, a partire dal Teatro Politeama. Tra i nomi di spicco in cartellone figurano Dee Dee Bridgewater, Massimo Ranieri, Vinicio Capossela e Malika Ayane. In programma anche suggestivi omaggi a Marilyn Monroe, a San Francesco, Carlo Collodi e Pino Daniele, con uno dei grandi protagonisti del jazz internazionale come Gonzalo Rubalcaba; diversi richiami saranno inoltre dedicati a una figura iconica per Catanzaro come Mimmo Rotella. Spazio anche alla comicità con Biagio Izzo e alla prima nazionale di “Lady M – Voci”, installazione performativa ispirata al Macbeth (il programma completo del Festival è riportato in basso).

La conferenza stampa

«Il nostro sforzo – ha esordito Antonietta Santacroce – è quello di elevare il livello culturale della Calabria». Un particolare ringraziamento è stato rivolto alle istituzioni, alle quali comunque Santacroce ha rinnovato l’appello per un ulteriore sostegno, con particolare riferimento alla Regione Calabria, che – ha spiegato – «è stata lungimirante nel varare bandi triennali che consentono una programmazione più strutturata. Inoltre, la nuova narrazione della Calabria sta dando un forte impulso al settore». Per il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, «è importante poter contare su un Festival di così alto livello, a conferma di una città che, sotto il profilo dell’offerta culturale, continua a crescere». A sua volta, l‘assessore comunale alla Cultura, Donatella Monteverdi, ha sottolineato l’importanza del Festival d’Autunno sotto molteplici aspetti, tra cui «quello della valorizzazione dei luoghi cittadini come spazi di socialità». Per il presidente della Camera di Commercio, Pietro Falbo, il Festival d’Autunno rappresenta un autentico progetto di valorizzazione del territorio, portato avanti con passione, competenza ed entusiasmo». Ha concluso l’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, evidenziando lo sforzo della Regione nel puntare sulla qualità attraverso bandi dedicati ai grandi eventi, come quello che sostiene il Festival d’Autunno, alla luce del loro impatto anche sul turismo, settore che vede la Calabria in costante crescita. «Fino a pochi anni fa – ha sostenuto Calabrese – la Calabria era poco conosciuta, ma oggi è protagonista anche grazie alla strategia regionale su mobilità e cultura. La Calabria sta scrivendo una nuova pagina di cambiamento che tutti dobbiamo contribuire a portare avanti. Per questo abbiamo elaborato un Piano turistico triennale, partecipato e programmato, e in autunno organizzeremo gli Stati Generali del Turismo con il presidente Occhiuto e il ministro Mazzi». Alla conferenza stampa ha partecipato anche Paola Scuticchio di Main Solution. (c. a.)

Il cartellone

ANTEPRIMA ESTATE

4 settembre: EBBANESIS Castello di Squillace

11 settembre: MARYLIN 100 Anfiteatro Villa Pertini Borgia

18 settembre BACHARACH Palazzo Mazza Borgia

6-13-20 settembre RETROPSETTIVA MARYLIN Palazzo Mazza Borgia

FESTIVAL D’AUTUNNO

16 ottobre GNMR – DJ SET Villa Margherita Catanzaro

17 ottobre MASSIMO RANIERI Teatro Politeama Catanzaro

23 ottobre SMILE Museo Marca Catanzaro

23 ottobre DANZA APERTA Museo Marca Catanzaro

24 ottobre VINICIO CAPOSSELA Teatro Politeama Catanzaro

27.28 ottobre LADY M-VOCI Museo Marca Catanzaro

30 ottobre RUBALCABA PLAYS PINO Teatro Politeama Catanzaro

5 novembre BIAGIO IZZO Teatro Politeama Catanzaro

6 novembre CORPI LITURGICI Oratorio del Carmine Catanzaro

7 novembre DEE DEE BRIDGEWATER Teatro Politeama Catanzaro

11 novembre RACCONTI DELLE FATE Teatro Comunale di Catanzaro

14 novembre MALIKA YAE Teatro Politeama Catanzaro

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