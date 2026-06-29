Vibonese, Vullo lancia il nuovo corso: «È l’anno zero, vogliamo riaccendere la passione»

la presentazione

VIBO VALENTIA Si è tenuta oggi allo stadio “Luigi Razza” la presentazione ufficiale della nuova Vibonese. Un momento che segna l’avvio della stagione e, nelle intenzioni della dirigenza, l’inizio di un nuovo percorso societario in vista del centenario del club rossoblù. Alla presentazione erano presenti l’amministratore unico Cosimo Vullo, il presidente Rino Putrino, il direttore generale Francesco Chirico e il direttore sportivo Fabrizio Maglia.

Ad aprire il confronto è stato Cosimo Vullo, che ha delineato la nuova fase del club: «Oggi inizia un nuovo corso – ha detto – sarà l’anno zero rispetto allo scorso anno. Abbiamo dato un assetto nuovo alla dirigenza con volti nuovi e anche di Vibo perché per noi è importante l’appartenenza ai colori rossoblù. Per noi è importante iniziare in questo modo il percorso che ci porterà al centenario. Il nostro primo obiettivo è quello di riaccendere la passione. Non faremo proclami e promesse, ci interessa programmare e poi parlerà il campo».

Emozione e qualche passaggio anche dai toni più diretti nelle parole del presidente Rino Putrino: «Non nascondo la mia emozione – ha detto – è arrivato Cosimo Vullo per riconoscermi un ruolo del genere» ha aggiunto con una vena polemica. «L’anno scorso mi sono assunto l’onere e l’onore di gestire quella parte finale di stagione, alla fine emozionante. L’importante era raggiungere l’obiettivo, era il punto da cui ripartire. Per me sarebbe il coronamento di una vita arrivare al centenario da presidente di questa società. Dovremo fare le cose per bene per riportare la gente a seguire la squadra. Credo che riusciremo a fare bene. Ci tengo a ringraziare Danilo Fanello che mi è stato vicino, e grazie a Pippo Caffo. Se Vullo è qui è anche per lui. Ora c’è bisogno dei tifosi, li dovremo riavvicinare».

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche, in collegamento telefonico, l’imprenditore Pippo Caffo, che ha voluto augurare buon lavoro alla nuova dirigenza: «Mi auguro che sia un campionato ricco di soddisfazioni», ha detto.

Infine, spazio al direttore sportivo Fabrizio Maglia, che ha tracciato la rotta sportiva della nuova stagione: «Il mio sogno è festeggiare il centenario della Vibonese in Lega Pro, so che non sarà facile visto che c’è chi parte davanti a noi. Ma abbiamo le idee chiare. Nei prossimi giorni daremo il nome del nuovo allenatore, ma è stato scelto (dovrebbe essere Salvatore Marra, ndr)». (redazione@corrierecal.it)





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