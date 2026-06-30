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Era accusato di maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna, assolto un uomo a Vibo Valentia

L’imputato, difeso dall’avvocato Francesca Comito, è stato assolto dal Tribunale di Vibo perché il fatto non sussiste

Pubblicato il: 30/06/2026 – 18:05
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Era accusato di maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna, assolto un uomo a Vibo Valentia
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VIBO VALENTIA Assolto perché il fatto non sussiste. Si è concluso così il processo a carico di M.B.C., imputato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e di violenze nei confronti dell’ex compagna. La Procura aveva richiesto per lui una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione, ma il giudice Tiziana Macrì ha accolto le tesi difensive disponendo l’assoluzione. La compagna aveva denunciato di aver subito per anni violenze psicologiche e fisiche dall’uomo, difeso dall’avvocato Francesca Comito. Tra gli episodi contestati anche un violento pestaggio a cui, secondo la versione della donna, avrebbe fatto seguito un intervento chirurgico. Secondo la tesi difensiva, la donna sarebbe però caduta accidentalmente causandosi la ferita e, inoltre, i difensori hanno presentato la documentazione sanitaria relativa alle condizioni psichiatriche della donna. L’uomo era stato destinatario anche della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto di soggiorno e divieto di avvicinamento alla persona offesa. (redazione@corrierecal.it)

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