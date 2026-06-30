Reggio Calabria, Cannizzaro annuncia il vicesindaco: sarà il magistrato Mariagrazia Arena

la nomina

«Vi svelo chi sarà a ricoprire il ruolo di Vicesindaco al Comune di Reggio Calabria: Mariagrazia Arena». Così il sindaco di Reggio Francesco Cannizzaro annuncia sui social la decisione sull’incarico da vicesindaco. Si tratta, come specifica lo stesso primo cittadino, del primo vicesindaco donna della città dello Stretto. «È uno dei magistrati di maggiore esperienza del distretto giudiziario di Reggio Calabria, dove ha ricoperto i principali incarichi direttivi degli uffici giudiziari. Una donna delle istituzioni, apprezzata per il rigore istituzionale, le capacità organizzative e l’impegno nel miglioramento dell’efficienza degli uffici, con una costante attenzione ai procedimenti nell’ambito del contrasto alla criminalità organizzata. Sarà lei il mio vice, il primo vicesindaco donna della storia di Reggio Calabria». (redazione@corrierecal.it)

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