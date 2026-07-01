Consiglio Federale, ok Cosenza e Crotone. Malagò: «Nessuna squadra esclusa»

il verdetto finale

ROMA Nessuna esclusione e nessun caso da discutere nel tradizionale Consiglio federale del 1° luglio. La Figc ha ufficializzato il via libera all’iscrizione di tutte le società dei campionati professionistici, dalla Serie A alla Serie C, certificando il rispetto dei requisiti previsti per la prossima stagione. Ad annunciarlo è stato il nuovo presidente federale Giovanni Malagò al termine del Consiglio federale, il primo della nuova stagione sportiva.

«La tradizione di questo famoso consiglio federale del 1 luglio, che fa da spartiacque tra le stagioni sportive, per la prima volta dopo diversi anni non ha visto discussioni in merito a società che non hanno rispettato i parametri di iscrizione. Lo considero un aspetto di grande fortuna».

Malagò ha spiegato di aver ricevuto nella mattinata di oggi la comunicazione ufficiale della Commissione di vigilanza: «È arrivato il via libera all’iscrizione di tutte le squadre dei campionati di Serie A, Serie B e, soprattutto, di Lega Pro, che spesso sono i più a rischio».

Il numero uno della Figc ha poi evidenziato le difficoltà che storicamente interessano il campionato di Serie C: «Nove di queste 57 società arrivano dal mondo dei dilettanti e si trovano a dover affrontare, nel giro di poche settimane, regole molto più rigide ma soprattutto oneri e carichi previdenziali e contributivi enormemente superiori».

Il presidente della Figc Giovanni Malagò



Resta da definire soltanto un ultimo tassello per completare gli organici della prossima stagione: «Riguarda il posto della Ternana. La Commissione dovrà valutare su base nazionale, e non di girone, chi possiede i requisiti migliori per il ripescaggio», ha concluso Malagò.

Per le due società calabresi di C, dunque, arriva il definitivo via libera. Cosenza e Crotone saranno regolarmente ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C, al termine di un percorso che, soprattutto nelle ultime settimane, si è rivelato tutt’altro che semplice. Il Crotone è riuscito a completare la procedura di iscrizione entro la scadenza del 16 giugno grazie al decisivo impegno economico del presidente Gianni Vrenna, che non aveva nascosto le difficoltà finanziarie attraversate dal club e lo sforzo necessario per garantire la continuità sportiva della società rossoblù.

Per certi versi ancora più complessa la situazione del Cosenza. Oltre alla delicata fase societaria e alla rottura ormai insanabile con la piazza e le istituzioni cittadine, il club silano ha dovuto fare i conti con la sospensione della convenzione per l’utilizzo dello stadio “San Vito-Marulla”, interessato dai lavori di riqualificazione. L’indisponibilità dell’impianto ha reso necessario individuare una sede alternativa per le gare interne, passaggio indispensabile per completare la documentazione richiesta dalla Figc. La soluzione è arrivata grazie alla disponibilità del Comune di Crotone e della società pitagorica, che hanno concesso l’utilizzo dello stadio “Ezio Scida”, permettendo così al Cosenza di perfezionare la domanda di iscrizione entro i termini previsti. (redazione@corrierecal.it)

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