Consiglio Federale, ok Cosenza e Crotone. Malagò: «Nessuna squadra esclusa»
Il presidente federale ha annunciato il via libera della Commissione di vigilanza per tutte le società professionistiche. Resta da assegnare il posto lasciato libero dalla Ternana
ROMA Nessuna esclusione e nessun caso da discutere nel tradizionale Consiglio federale del 1° luglio. La Figc ha ufficializzato il via libera all’iscrizione di tutte le società dei campionati professionistici, dalla Serie A alla Serie C, certificando il rispetto dei requisiti previsti per la prossima stagione. Ad annunciarlo è stato il nuovo presidente federale Giovanni Malagò al termine del Consiglio federale, il primo della nuova stagione sportiva.
«La tradizione di questo famoso consiglio federale del 1 luglio, che fa da spartiacque tra le stagioni sportive, per la prima volta dopo diversi anni non ha visto discussioni in merito a società che non hanno rispettato i parametri di iscrizione. Lo considero un aspetto di grande fortuna».
Malagò ha spiegato di aver ricevuto nella mattinata di oggi la comunicazione ufficiale della Commissione di vigilanza: «È arrivato il via libera all’iscrizione di tutte le squadre dei campionati di Serie A, Serie B e, soprattutto, di Lega Pro, che spesso sono i più a rischio».
Il numero uno della Figc ha poi evidenziato le difficoltà che storicamente interessano il campionato di Serie C: «Nove di queste 57 società arrivano dal mondo dei dilettanti e si trovano a dover affrontare, nel giro di poche settimane, regole molto più rigide ma soprattutto oneri e carichi previdenziali e contributivi enormemente superiori».
Resta da definire soltanto un ultimo tassello per completare gli organici della prossima stagione: «Riguarda il posto della Ternana. La Commissione dovrà valutare su base nazionale, e non di girone, chi possiede i requisiti migliori per il ripescaggio», ha concluso Malagò.
Per le due società calabresi di C, dunque, arriva il definitivo via libera. Cosenza e Crotone saranno regolarmente ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C, al termine di un percorso che, soprattutto nelle ultime settimane, si è rivelato tutt’altro che semplice. Il Crotone è riuscito a completare la procedura di iscrizione entro la scadenza del 16 giugno grazie al decisivo impegno economico del presidente Gianni Vrenna, che non aveva nascosto le difficoltà finanziarie attraversate dal club e lo sforzo necessario per garantire la continuità sportiva della società rossoblù.
Per certi versi ancora più complessa la situazione del Cosenza. Oltre alla delicata fase societaria e alla rottura ormai insanabile con la piazza e le istituzioni cittadine, il club silano ha dovuto fare i conti con la sospensione della convenzione per l’utilizzo dello stadio “San Vito-Marulla”, interessato dai lavori di riqualificazione. L’indisponibilità dell’impianto ha reso necessario individuare una sede alternativa per le gare interne, passaggio indispensabile per completare la documentazione richiesta dalla Figc. La soluzione è arrivata grazie alla disponibilità del Comune di Crotone e della società pitagorica, che hanno concesso l’utilizzo dello stadio “Ezio Scida”, permettendo così al Cosenza di perfezionare la domanda di iscrizione entro i termini previsti. (redazione@corrierecal.it)
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