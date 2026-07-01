Riparte la circolazione ferroviaria sulla Sibari-Crotone dopo gli interventi di Rfi

lavori conclusi

CROTONE E’ stata riattivata la circolazione ferroviaria sulla Sibari-Crotone, a seguito di un articolato programma di interventi di aggiornamento tecnologico e potenziamento infrastrutturale a cura di Rete ferroviaria italiana (gruppo FS Italiane). Attraverso l’insieme organico di interventi su opere civili, tecnologiche, armamento ferroviario e stazioni, che stanno interessando i 170 km di linea fra Sibari e Catanzaro Lido, sono stati raggiunti i numerosi obiettivi finanziati con fondi Pnrr. Sono stati eseguiti sulla linea gli interventi di miglioramento tecnologico connessi all’implementazione del sistema Ertms (European rail transport management system) fra Sibari e Catanzaro Lido. Il rinnovo delle tecnologie con l’attrezzaggio del sistema Ertms garantirà una maggiore affidabilità dell’infrastruttura, determinando un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Oltre a prestazioni più elevate, l’Ertms permette anche un risparmio sui costi di gestione e manutenzione rispetto ai tradizionali sistemi di segnalamento.

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